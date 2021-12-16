https://ria.ru/20211216/qr-kod-1764088389.html

Введение QR-кодов соответствует законодательству, заявил юрист

Введение QR-кодов соответствует законодательству, заявил юрист - РИА Новости, 16.12.2021

Введение QR-кодов соответствует законодательству, заявил юрист

Введение QR-кодов хоть и ограничивает право на передвижение, но соответствует законодательству, сообщил РИА Новости директор по правовым инициативам Фонда... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:02

2021-12-16T17:02

2021-12-16T22:59

распространение коронавируса

общество

фонд развития интернет-инициатив (фрии)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Введение QR-кодов хоть и ограничивает право на передвижение, но соответствует законодательству, сообщил РИА Новости директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александр Орехович.Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах."Введение QR-кодов может рассматриваться как мера, ограничивающая гарантированное конституцией право на свободу передвижения. Ведь та часть граждан, которые по той или иной причине не смогли или не захотели пройти вакцинацию, теперь не могут посещать выставки, театры, в ряде регионов — даже перемещаться на общественном транспорте", — сказал юрист.Отвечая на вопрос, имеют ли право власти ограничивать свободу передвижения, он сослался на Конституцию, которая устанавливает, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом. И лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц."При этом федеральным законом № 52-ФЗ возможность таких ограничений устанавливается — указано, что ограничительные мероприятия (в том числе ограничение на передвижение населения) могут вводиться на территории отдельных субъектов на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей, в том числе региональными органами власти. Таким образом, введение ряда положений, связанных с куаркодизацией, в основе своей соответствуют требованиям закона", — пояснил Орехович.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/kod-1764037881.html

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общество, фонд развития интернет-инициатив (фрии), россия, коронавирус covid-19