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Регионы поддержали принятие проекта о QR-кодах в I чтении, заявили в ГД

Регионы поддержали принятие проекта о QR-кодах в I чтении, заявили в ГД - РИА Новости, 16.12.2021

Регионы поддержали принятие проекта о QR-кодах в I чтении, заявили в ГД

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что региональные власти в своих отзывах на проект о введении... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:02

2021-12-16T11:02

2021-12-16T11:02

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что региональные власти в своих отзывах на проект о введении QR-кодов в общественных местах поддерживают его принятие в I чтении."Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов", - сказал Пискарев РИА Новости.

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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