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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/qr-kod-1763997716.html
В Новосибирской области расширят систему QR-кодов
В Новосибирской области расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 16.12.2021
В Новосибирской области расширят систему QR-кодов
Власти Новосибирской области официально расширили перечень организаций для посещения по QR-кодам, с 20 декабря к ним относятся парикмахерские, салоны красоты,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:59
2021-12-16T10:59
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
коронавирусы
андрей травников
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области официально расширили перечень организаций для посещения по QR-кодам, с 20 декабря к ним относятся парикмахерские, салоны красоты, сауны, солярии, сообщает в четверг облправительство.Дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции были одобрены на заседании правительства Новосибирской области и соответствующее постановление в четверг декабря подписал губернатор региона Андрей Травников. Изменения вступают в силу с 20 декабря. Действие в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса продлено до 1 апреля 2022 года."Постановлением… вводятся дополнительные условия посещения гражданами ряда объектов сферы услуг, так, допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации..., отрицательного результата ПЦР-теста…, справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации. Установленные ограничения не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет", – приводятся в сообщении слова главы областного Минпромторга Андрея Гончарова.Он обратил внимание, что в документе срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов, а одновременно с QR-кодом необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина. При организации услуг общепита на фуд-кортах в торговых центрах сохраняется требование к дистанцированию: предписано обеспечить работу с размещением столов на расстоянии не менее двух метров, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на четыре квадратных метра, но не более 50 человек.Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. К работе по приему и обслуживанию детей в сезонных или круглогодичных организациях отдыха и оздоровления допускаются лица, имеющие действующий QR-код, либо другие документы о наличии иммунитета. У детей должен быть отрицательный ПЦР-тест."Также в Новосибирской области, в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона от 15 декабря 2021 года, предписано обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше", - добавили в правительстве региона.
https://ria.ru/20211214/popravki-1763738994.html
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общество, новосибирская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, коронавирусы, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:59 16.12.2021
 
В Новосибирской области расширят систему QR-кодов

В Новосибирской области введут QR-коды в салонах красоты, соляриях и саунах с 20 декабря

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области официально расширили перечень организаций для посещения по QR-кодам, с 20 декабря к ним относятся парикмахерские, салоны красоты, сауны, солярии, сообщает в четверг облправительство.
Дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции были одобрены на заседании правительства Новосибирской области и соответствующее постановление в четверг декабря подписал губернатор региона Андрей Травников. Изменения вступают в силу с 20 декабря. Действие в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса продлено до 1 апреля 2022 года.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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"Постановлением… вводятся дополнительные условия посещения гражданами ряда объектов сферы услуг, так, допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации..., отрицательного результата ПЦР-теста…, справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации. Установленные ограничения не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет", – приводятся в сообщении слова главы областного Минпромторга Андрея Гончарова.
Он обратил внимание, что в документе срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов, а одновременно с QR-кодом необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина. При организации услуг общепита на фуд-кортах в торговых центрах сохраняется требование к дистанцированию: предписано обеспечить работу с размещением столов на расстоянии не менее двух метров, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на четыре квадратных метра, но не более 50 человек.
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"Также в Новосибирской области, в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона от 15 декабря 2021 года, предписано обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше", - добавили в правительстве региона.
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