В Новосибирской области расширят систему QR-кодов
В Новосибирской области введут QR-коды в салонах красоты, соляриях и саунах с 20 декабря
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области официально расширили перечень организаций для посещения по QR-кодам, с 20 декабря к ним относятся парикмахерские, салоны красоты, сауны, солярии, сообщает в четверг облправительство.
Дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции были одобрены на заседании правительства Новосибирской области и соответствующее постановление в четверг декабря подписал губернатор региона Андрей Травников. Изменения вступают в силу с 20 декабря. Действие в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса продлено до 1 апреля 2022 года.
"Постановлением… вводятся дополнительные условия посещения гражданами ряда объектов сферы услуг, так, допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации..., отрицательного результата ПЦР-теста…, справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации. Установленные ограничения не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет", – приводятся в сообщении слова главы областного Минпромторга Андрея Гончарова.
Он обратил внимание, что в документе срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов, а одновременно с QR-кодом необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина. При организации услуг общепита на фуд-кортах в торговых центрах сохраняется требование к дистанцированию: предписано обеспечить работу с размещением столов на расстоянии не менее двух метров, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на четыре квадратных метра, но не более 50 человек.
Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. К работе по приему и обслуживанию детей в сезонных или круглогодичных организациях отдыха и оздоровления допускаются лица, имеющие действующий QR-код, либо другие документы о наличии иммунитета. У детей должен быть отрицательный ПЦР-тест.
"Также в Новосибирской области, в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона от 15 декабря 2021 года, предписано обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше", - добавили в правительстве региона.