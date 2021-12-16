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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками
В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:09
2021-12-16T11:09
распространение коронавируса
госдума рф
василий пискарев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в I чтении."Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении", - сказал Пискарев РИА Новости.
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госдума рф, василий пискарев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:09 16.12.2021
 
В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками

Глава комитета Госдумы Пискарев: медики выступили за скорейшее принятие проекта о QR-кодах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в I чтении.
"Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении", - сказал Пискарев РИА Новости.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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