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В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками

В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками - РИА Новости, 16.12.2021

В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:09

2021-12-16T11:09

2021-12-16T11:09

распространение коронавируса

госдума рф

василий пискарев

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в I чтении."Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении", - сказал Пискарев РИА Новости.

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