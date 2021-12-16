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В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками
В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:09
2021-12-16T11:09
2021-12-16T11:09
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в I чтении."Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении", - сказал Пискарев РИА Новости.
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госдума рф, василий пискарев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Госдуме заявили о поддержке законопроекта о QR-кодах медиками
Глава комитета Госдумы Пискарев: медики выступили за скорейшее принятие проекта о QR-кодах