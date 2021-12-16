https://ria.ru/20211216/putin-1764127534.html

Путин призвал провести форум "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году

Путин призвал провести форум "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году - РИА Новости, 16.12.2021

Путин призвал провести форум "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году

Президент России Владимир Путин предложил провести форум "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:42

2021-12-16T20:42

2021-12-16T23:11

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести форум "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году.Глава государства отметил, что будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов. Постоянной площадкой для сбора содержательных, конструктивных предложений станет форум "Сильные идеи для нового времени"."Предлагаю... провести его в первом квартале нового 2022 года", - сказал он на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211216/regiony-1764129293.html

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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия