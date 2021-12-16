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Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом

Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом

Необходимо установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:03

2021-12-16T16:03

2021-12-16T16:03

распространение коронавируса

госдума рф

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

пцр-тест

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В законопроекте, который внесен сейчас, нет раскрытия формулировок относительно ПЦР-тестирования. Мы этот вопрос обсуждали. И сейчас в проекте постановления, которое предложено комитетом (Госдумы по безопасности и противодействию коррупции - ред.) к первому чтению, сформулированы несколько позиций", - рассказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов, рассматриваемый палатой в четверг в первом чтении.В частности, как отметила вице-премьер, в проекте постановления предлагается отказаться о предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов и установить наличие обязательных ПЦР-тестов для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации."Третье - мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста... В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ", - подчеркнула она.Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764068370.html

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госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест