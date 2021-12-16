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Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом
Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом - РИА Новости, 16.12.2021
Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом
Необходимо установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:03
2021-12-16T16:03
2021-12-16T16:03
распространение коронавируса
госдума рф
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
пцр-тест
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В законопроекте, который внесен сейчас, нет раскрытия формулировок относительно ПЦР-тестирования. Мы этот вопрос обсуждали. И сейчас в проекте постановления, которое предложено комитетом (Госдумы по безопасности и противодействию коррупции - ред.) к первому чтению, сформулированы несколько позиций", - рассказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов, рассматриваемый палатой в четверг в первом чтении.В частности, как отметила вице-премьер, в проекте постановления предлагается отказаться о предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов и установить наличие обязательных ПЦР-тестов для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации."Третье - мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста... В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ", - подчеркнула она.Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764068370.html
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госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест
Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом
Вице-премьер Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Необходимо установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов
, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"В законопроекте, который внесен сейчас, нет раскрытия формулировок относительно ПЦР-тестирования. Мы этот вопрос обсуждали. И сейчас в проекте постановления, которое предложено комитетом (Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции - ред.) к первому чтению, сформулированы несколько позиций", - рассказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов, рассматриваемый палатой в четверг в первом чтении.
В частности, как отметила вице-премьер, в проекте постановления предлагается отказаться о предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов и установить наличие обязательных ПЦР-тестов для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации.
"Третье - мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста... В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ", - подчеркнула она.
Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.