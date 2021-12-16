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Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью
Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью - РИА Новости, 16.12.2021
Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью
Россияне за период пандемии COVID-19 чаще стали обращаться за психологической поддержкой, осознавая в себе эту потребность, сказала директор Центра экстренной... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:57
2021-12-16T16:57
распространение коронавируса
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
юлия шойгу
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне за период пандемии COVID-19 чаще стали обращаться за психологической поддержкой, осознавая в себе эту потребность, сказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП), завкафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ Юлия Шойгу.Она пояснила, что в связи с резко изменившимся образом жизни за последние два года у большинства россиян проявился значительный дефицит в оказании психологической помощи.Помимо этого, Шойгу рассказала, что за первые несколько месяцев более 10 тысяч звонков с запросами психологической помощи было принято на горячей линии Общероссийского народного фронта. При этом, по ее словам, подавляющее большинство из обратившихся людей просто не знали о том, что с ними происходит и какие простые действия предпринять, чтобы им стало лучше вот прямо сейчас."Такая востребованность, такое общественное отношение к этому, оно не может не стимулировать развития науки и развития прикладных областей. Поэтому в этом смысле для психологии это большое движение вперед", - добавила Шойгу.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, юлия шойгу, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:57 16.12.2021
 
Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью

Директор ЦЭПП МЧС Шойгу: россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью

© Фото : Общероссийский народный фронт / Вадим ВетровДиректор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) Юлия Шойгу
Директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) Юлия Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Общероссийский народный фронт / Вадим Ветров
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне за период пандемии COVID-19 чаще стали обращаться за психологической поддержкой, осознавая в себе эту потребность, сказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП), завкафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ Юлия Шойгу.
Она пояснила, что в связи с резко изменившимся образом жизни за последние два года у большинства россиян проявился значительный дефицит в оказании психологической помощи.
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"Мы увидели, наверное, такой феномен, когда буквально за один год изменилось отношение к обращению за помощью к профессиональному психологу... Еще два года назад это было таким экзотическим решением... Сейчас это нормальная практика, многие осознают в себе эту потребность", - сказала она, выступая на презентации коллективной монографии на тему "Психологическое сопровождение пандемии Covid-19" в МИА "Россия сегодня".
Помимо этого, Шойгу рассказала, что за первые несколько месяцев более 10 тысяч звонков с запросами психологической помощи было принято на горячей линии Общероссийского народного фронта. При этом, по ее словам, подавляющее большинство из обратившихся людей просто не знали о том, что с ними происходит и какие простые действия предпринять, чтобы им стало лучше вот прямо сейчас.
"Такая востребованность, такое общественное отношение к этому, оно не может не стимулировать развития науки и развития прикладных областей. Поэтому в этом смысле для психологии это большое движение вперед", - добавила Шойгу.
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