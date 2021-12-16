https://ria.ru/20211216/psikhologiya-1764086617.html

Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью

Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью - РИА Новости, 16.12.2021

Россияне в пандемию чаще обращались за психологической помощью

Россияне за период пандемии COVID-19 чаще стали обращаться за психологической поддержкой, осознавая в себе эту потребность, сказала директор Центра экстренной... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:57

2021-12-16T16:57

2021-12-16T16:57

распространение коронавируса

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

юлия шойгу

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне за период пандемии COVID-19 чаще стали обращаться за психологической поддержкой, осознавая в себе эту потребность, сказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП), завкафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ Юлия Шойгу.Она пояснила, что в связи с резко изменившимся образом жизни за последние два года у большинства россиян проявился значительный дефицит в оказании психологической помощи.Помимо этого, Шойгу рассказала, что за первые несколько месяцев более 10 тысяч звонков с запросами психологической помощи было принято на горячей линии Общероссийского народного фронта. При этом, по ее словам, подавляющее большинство из обратившихся людей просто не знали о том, что с ними происходит и какие простые действия предпринять, чтобы им стало лучше вот прямо сейчас."Такая востребованность, такое общественное отношение к этому, оно не может не стимулировать развития науки и развития прикладных областей. Поэтому в этом смысле для психологии это большое движение вперед", - добавила Шойгу.

https://ria.ru/20211209/kitay-1762944699.html

https://ria.ru/20211111/pandemiya-1758566087.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, юлия шойгу, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии