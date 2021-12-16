Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20211216/promturizm-1764021309.html
Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму
Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму - РИА Новости, 16.12.2021
Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму
Тульская область стала одним из 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ),... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:26
2021-12-16T12:26
тульская область
тульская область
агентство стратегических инициатив (аси)
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764010339_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_77cb7664e3d2959ff2a09ff34b887295.jpg
ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Тульская область стала одним из 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая поможет разработать механизм улучшения имиджа предприятий и сформировать потребительскую лояльность к продукции тульских брендов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, накануне завершилась инспекционная поездка, в рамках которой представителей АСИ, компаний-туроператоров и маркетинговых агентств побывали на десяти предприятиях региона. В их числе – Туламашзавод, заводы "Октава" и "Штамп", кондитерская фабрика "Алкион", автомобильный завод "Хавейл" и другие. По итогам тура его участники дали предложения по улучшению турпродукта."Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу расширить разнообразие предложений для туристов. Знаю, что региональные туристические компании и гиды заинтересованы в создании новых турпродуктов в сотрудничестве с промышленными предприятиями", – отметил на подведении итогов тура заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов.В правительстве отмечают, что уже сегодня многие тульские предприятия принимают у себя гостей, но запрос на новые локации постоянно растет. Вместе с тем, такие экскурсии направлены не только на увеличение турпотока. Они помогают профориентации школьников и студентов, а компаниям дают перспективу получить новые кадры и повысить лояльность к бренду.
https://ria.ru/20211206/muzey-1762423778.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764010339_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_f6b7c1b1ad24ec377d1ba60d6f1953db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, агентство стратегических инициатив (аси), алексей дюмин
12:26 16.12.2021
 

Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиТульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму
Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Тульская область стала одним из 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая поможет разработать механизм улучшения имиджа предприятий и сформировать потребительскую лояльность к продукции тульских брендов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, накануне завершилась инспекционная поездка, в рамках которой представителей АСИ, компаний-туроператоров и маркетинговых агентств побывали на десяти предприятиях региона. В их числе – Туламашзавод, заводы "Октава" и "Штамп", кондитерская фабрика "Алкион", автомобильный завод "Хавейл" и другие. По итогам тура его участники дали предложения по улучшению турпродукта.
В Туле открылся музей обороны города - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:23Тульская область
В Туле открылся музей обороны города
"Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу расширить разнообразие предложений для туристов. Знаю, что региональные туристические компании и гиды заинтересованы в создании новых турпродуктов в сотрудничестве с промышленными предприятиями", – отметил на подведении итогов тура заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов.
В правительстве отмечают, что уже сегодня многие тульские предприятия принимают у себя гостей, но запрос на новые локации постоянно растет. Вместе с тем, такие экскурсии направлены не только на увеличение турпотока. Они помогают профориентации школьников и студентов, а компаниям дают перспективу получить новые кадры и повысить лояльность к бренду.
 
Тульская областьТульская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Алексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
Лента новостейМолния
Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса