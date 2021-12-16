Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиТульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Тульская область стала одним из 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая поможет разработать механизм улучшения имиджа предприятий и сформировать потребительскую лояльность к продукции тульских брендов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, накануне завершилась инспекционная поездка, в рамках которой представителей АСИ, компаний-туроператоров и маркетинговых агентств побывали на десяти предприятиях региона. В их числе – Туламашзавод, заводы "Октава" и "Штамп", кондитерская фабрика "Алкион", автомобильный завод "Хавейл" и другие. По итогам тура его участники дали предложения по улучшению турпродукта.
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"Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу расширить разнообразие предложений для туристов. Знаю, что региональные туристические компании и гиды заинтересованы в создании новых турпродуктов в сотрудничестве с промышленными предприятиями", – отметил на подведении итогов тура заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов.
В правительстве отмечают, что уже сегодня многие тульские предприятия принимают у себя гостей, но запрос на новые локации постоянно растет. Вместе с тем, такие экскурсии направлены не только на увеличение турпотока. Они помогают профориентации школьников и студентов, а компаниям дают перспективу получить новые кадры и повысить лояльность к бренду.