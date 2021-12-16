https://ria.ru/20211216/promturizm-1764021309.html

Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму

Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму - РИА Новости, 16.12.2021

Тульская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму

Тульская область стала одним из 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ),... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:26

2021-12-16T12:26

2021-12-16T12:26

тульская область

тульская область

агентство стратегических инициатив (аси)

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764010339_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_77cb7664e3d2959ff2a09ff34b887295.jpg

ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Тульская область стала одним из 30 регионов-участников Акселерационной программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая поможет разработать механизм улучшения имиджа предприятий и сформировать потребительскую лояльность к продукции тульских брендов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, накануне завершилась инспекционная поездка, в рамках которой представителей АСИ, компаний-туроператоров и маркетинговых агентств побывали на десяти предприятиях региона. В их числе – Туламашзавод, заводы "Октава" и "Штамп", кондитерская фабрика "Алкион", автомобильный завод "Хавейл" и другие. По итогам тура его участники дали предложения по улучшению турпродукта."Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу расширить разнообразие предложений для туристов. Знаю, что региональные туристические компании и гиды заинтересованы в создании новых турпродуктов в сотрудничестве с промышленными предприятиями", – отметил на подведении итогов тура заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов.В правительстве отмечают, что уже сегодня многие тульские предприятия принимают у себя гостей, но запрос на новые локации постоянно растет. Вместе с тем, такие экскурсии направлены не только на увеличение турпотока. Они помогают профориентации школьников и студентов, а компаниям дают перспективу получить новые кадры и повысить лояльность к бренду.

https://ria.ru/20211206/muzey-1762423778.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, агентство стратегических инициатив (аси), алексей дюмин