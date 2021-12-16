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Нижегородская область
https://ria.ru/20211216/proizvodstvo-1764127063.html
Нижегородская промышленность показала рост производства в 2021 году
Нижегородская промышленность показала рост производства в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021
Нижегородская промышленность показала рост производства в 2021 году
Рост индекса производства зафиксирован практически во всех отраслях нижегородской промышленности, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:39
2021-12-16T20:39
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Рост индекса производства зафиксирован практически во всех отраслях нижегородской промышленности, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) в четверг провела общее собрание участников, в ходе которого были подведены предварительные итоги работы регионального производственного сектора в 2021 году."Прошедшие месяцы уходящего 2021 года позволяют рассчитывать на относительную стабилизацию экономики, наметившуюся положительную тенденцию развития и дальнейший выход на годовой устойчивый рост основных производственных показателей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона напомнил, что общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь-октябрь составил 1,180 триллиона рублей, что на 5% выше, чем за соответствующий период 2020 года. Около 90% этого объема - продукция обрабатывающих производств. Индекс промышленного производства региона составил по итогам 10 месяцев 113,5%, по обрабатывающим производствам - 112,7%. В среднем по России эти показатели составляют 105% и 105,2%, соответственно."В регионе растет потребительский спрос, увеличиваются заказы на выпускаемую продукцию. Об этом свидетельствует положительная динамика основных производственных показателей. Рост индекса производства зафиксирован практически во всех отраслях промышленности", - подчеркнул Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил: положительная динамика свидетельствует о том, что решения, принятые для борьбы с экономическими последствиями распространения коронавируса, были верными и своевременными."Всего на промышленных предприятиях области трудится примерно 240 тысяч человек, а средняя заработная плата в промышленности составила 43 тысячи рублей, что на 15% больше, чем в 2020 году. Это еще раз подтверждает устойчивость нашей промышленности, компетентность руководителей предприятий", - отметил председатель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.Он подчеркнул, что 2021 год также характеризуется тем, что предприятия активизировали работу по модернизации и развитию производств. Кроме того, совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области системно проводились "Дни поставщика" для развития внутрирегиональной кооперации. Также предприятия региона активно участвовали в форумах и выставках продукции.
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экономика, нижегородская область, глеб никитин, россия
20:39 16.12.2021
 

Нижегородская промышленность показала рост производства в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижегородский Кремль
Нижегородский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Рост индекса производства зафиксирован практически во всех отраслях нижегородской промышленности, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) в четверг провела общее собрание участников, в ходе которого были подведены предварительные итоги работы регионального производственного сектора в 2021 году.
"Прошедшие месяцы уходящего 2021 года позволяют рассчитывать на относительную стабилизацию экономики, наметившуюся положительную тенденцию развития и дальнейший выход на годовой устойчивый рост основных производственных показателей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона напомнил, что общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь-октябрь составил 1,180 триллиона рублей, что на 5% выше, чем за соответствующий период 2020 года. Около 90% этого объема - продукция обрабатывающих производств. Индекс промышленного производства региона составил по итогам 10 месяцев 113,5%, по обрабатывающим производствам - 112,7%. В среднем по России эти показатели составляют 105% и 105,2%, соответственно.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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"В регионе растет потребительский спрос, увеличиваются заказы на выпускаемую продукцию. Об этом свидетельствует положительная динамика основных производственных показателей. Рост индекса производства зафиксирован практически во всех отраслях промышленности", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил: положительная динамика свидетельствует о том, что решения, принятые для борьбы с экономическими последствиями распространения коронавируса, были верными и своевременными.
"Всего на промышленных предприятиях области трудится примерно 240 тысяч человек, а средняя заработная плата в промышленности составила 43 тысячи рублей, что на 15% больше, чем в 2020 году. Это еще раз подтверждает устойчивость нашей промышленности, компетентность руководителей предприятий", - отметил председатель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.
Он подчеркнул, что 2021 год также характеризуется тем, что предприятия активизировали работу по модернизации и развитию производств. Кроме того, совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области системно проводились "Дни поставщика" для развития внутрирегиональной кооперации. Также предприятия региона активно участвовали в форумах и выставках продукции.

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