https://ria.ru/20211216/probki-1764108466.html

В Москве образовались девятибалльные пробки

В Москве образовались девятибалльные пробки - РИА Новости, 16.12.2021

В Москве образовались девятибалльные пробки

Пробки в 9 баллов образовались в Москве в четверг до вечернего часа пик, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:28

2021-12-16T18:28

2021-12-16T18:36

общество

москва

авто

россия

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763987743_0:265:3094:2005_1920x0_80_0_0_d594bc7d19e2f1372bf455fbef9f93c3.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пробки в 9 баллов образовались в Москве в четверг до вечернего часа пик, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Москве на 17.30 оценивается в 9 баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью - 22 километра в час, автобусы - 28 километров в час. Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центральной части быстрей всего будет на метро. По вылетным магистралям в сторону области рекомендуем пользоваться автобусами или такси, которые едут по выделенным полосам", - говорится в сообщении.Отмечается, что городской транспорт работает штатно.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, авто, россия, транспорт