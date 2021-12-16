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В Москве образовались девятибалльные пробки
В Москве образовались девятибалльные пробки - РИА Новости, 16.12.2021
В Москве образовались девятибалльные пробки
Пробки в 9 баллов образовались в Москве в четверг до вечернего часа пик, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:28
2021-12-16T18:28
2021-12-16T18:36
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пробки в 9 баллов образовались в Москве в четверг до вечернего часа пик, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Москве на 17.30 оценивается в 9 баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью - 22 километра в час, автобусы - 28 километров в час. Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центральной части быстрей всего будет на метро. По вылетным магистралям в сторону области рекомендуем пользоваться автобусами или такси, которые едут по выделенным полосам", - говорится в сообщении.Отмечается, что городской транспорт работает штатно.
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общество, москва, авто, россия, транспорт
18:28 16.12.2021 (обновлено: 18:36 16.12.2021)
В Москве образовались девятибалльные пробки
Дептранс: девятибалльные пробки образовались в Москве в четверг до вечернего часа пик