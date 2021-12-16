https://ria.ru/20211216/priroda-1764055034.html
Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы
Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы - РИА Новости, 16.12.2021
Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы
Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы, а работа экоцентров будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:35
2021-12-16T09:35
2021-12-16T14:45
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общество
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антон кульбачевский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы, а работа экоцентров будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что на мероприятиях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверка QR-кода во время всех мероприятий в помещении.
https://ria.ru/20211116/belki-1760186813.html
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общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы