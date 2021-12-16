https://ria.ru/20211216/priroda-1764055034.html

Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы

Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы - РИА Новости, 16.12.2021

Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы

Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы, а работа экоцентров будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:35

2021-12-16T09:35

2021-12-16T14:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Природные территории Москвы будут открыты в новогодние каникулы, а работа экоцентров будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что на мероприятиях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверка QR-кода во время всех мероприятий в помещении.

https://ria.ru/20211116/belki-1760186813.html

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общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы