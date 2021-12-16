Презентация доклада о нарушении прав россиян за рубежом в 2021 году
22 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен доклад, посвященный анализу положения россиян и наших соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод в 2021 году.
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Участники:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член ОП РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ;
- председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей БОРОДИН.
В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запада, эскалации напряженности по периметру границ, расширения антироссийских санкций, мер военно-политического воздействия и информационных кампаний наблюдается рост нарушений прав человека в отношении россиян и соотечественников – элемента гибридной войны против России. В 2021 году российские граждане и соотечественники становились жертвами военных преступлений и преступлений против человечности на территории юго-востока Украины. Нарушаются политические и культурные права россиян за рубежом. Продолжились масштабные нарушения прав российских журналистов, пророссийски настроенных экспертов и правозащитников. Одним из ключевых направлений нарушений прав россиян и соотечественников является развязанная информационная война, направленная на искажение исторической памяти, фальсификацию и переписывание истории, оправдание нацистов и их пособников.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член ОП РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ;
- председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей БОРОДИН.
В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запада, эскалации напряженности по периметру границ, расширения антироссийских санкций, мер военно-политического воздействия и информационных кампаний наблюдается рост нарушений прав человека в отношении россиян и соотечественников – элемента гибридной войны против России. В 2021 году российские граждане и соотечественники становились жертвами военных преступлений и преступлений против человечности на территории юго-востока Украины. Нарушаются политические и культурные права россиян за рубежом. Продолжились масштабные нарушения прав российских журналистов, пророссийски настроенных экспертов и правозащитников. Одним из ключевых направлений нарушений прав россиян и соотечественников является развязанная информационная война, направленная на искажение исторической памяти, фальсификацию и переписывание истории, оправдание нацистов и их пособников.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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