https://ria.ru/20211216/prava-rossiyan-1764083652.html

Презентация доклада о нарушении прав россиян за рубежом в 2021 году

Презентация доклада о нарушении прав россиян за рубежом в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021

Презентация доклада о нарушении прав россиян за рубежом в 2021 году

22 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен доклад, посвященный анализу положения россиян и наших соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод в 2021 году.

2021-12-16T16:44

2021-12-16T16:44

2021-12-16T16:44

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Задать вопросУчастники:- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;- уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член ОП РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ;- председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ;- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ;- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;- вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей БОРОДИН.В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запада, эскалации напряженности по периметру границ, расширения антироссийских санкций, мер военно-политического воздействия и информационных кампаний наблюдается рост нарушений прав человека в отношении россиян и соотечественников – элемента гибридной войны против России. В 2021 году российские граждане и соотечественники становились жертвами военных преступлений и преступлений против человечности на территории юго-востока Украины. Нарушаются политические и культурные права россиян за рубежом. Продолжились масштабные нарушения прав российских журналистов, пророссийски настроенных экспертов и правозащитников. Одним из ключевых направлений нарушений прав россиян и соотечественников является развязанная информационная война, направленная на искажение исторической памяти, фальсификацию и переписывание истории, оправдание нацистов и их пособников.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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