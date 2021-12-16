https://ria.ru/20211216/pozhilye-1764117588.html
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет - РИА Новости, 16.12.2021
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:12
2021-12-16T19:12
2021-12-16T19:21
распространение коронавируса
общество
вакцинация
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758918473_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_baff41c215790bef762089f764c27732.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.Как отмечается в документе, перечень категорий граждан, подлежащих проведению обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидемиологической обстановки и в целях создания коллективного иммунитета."В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - говорится в сообщении.Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля 2022 года. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся."Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что требования не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к прививке.
https://ria.ru/20211214/sovmeschenie-1763587635.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758918473_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_32ec3c0c8f3be90c41f7a270719d44ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:12 16.12.2021 (обновлено: 19:21 16.12.2021)
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
В Чувашии обязали людей старше 60 лет сделать первую прививку от COVID-19 до 17 января
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости.
Обязательная вакцинация
от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии
, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора
.
Как отмечается в документе, перечень категорий граждан, подлежащих проведению обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидемиологической обстановки и в целях создания коллективного иммунитета.
"В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - говорится в сообщении.
Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля 2022 года. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся.
"Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что требования не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к прививке.