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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/pozhilye-1764117588.html
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет - РИА Новости, 16.12.2021
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:12
2021-12-16T19:21
распространение коронавируса
общество
вакцинация
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.Как отмечается в документе, перечень категорий граждан, подлежащих проведению обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидемиологической обстановки и в целях создания коллективного иммунитета."В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - говорится в сообщении.Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля 2022 года. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся."Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что требования не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к прививке.
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общество, вакцинация, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:12 16.12.2021 (обновлено: 19:21 16.12.2021)
 
Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

В Чувашии обязали людей старше 60 лет сделать первую прививку от COVID-19 до 17 января

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.
Как отмечается в документе, перечень категорий граждан, подлежащих проведению обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидемиологической обстановки и в целях создания коллективного иммунитета.
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"В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - говорится в сообщении.
Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля 2022 года. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся.
"Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что требования не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к прививке.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЧувашская Республика (Чувашия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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