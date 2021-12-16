https://ria.ru/20211216/pozhilye-1764117588.html

Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет - РИА Новости, 16.12.2021

Чувашия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:12

2021-12-16T19:12

2021-12-16T19:21

распространение коронавируса

общество

вакцинация

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Чувашии, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.Как отмечается в документе, перечень категорий граждан, подлежащих проведению обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидемиологической обстановки и в целях создания коллективного иммунитета."В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - говорится в сообщении.Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля 2022 года. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся."Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что требования не распространяются на тех, кто имеет противопоказания к прививке.

https://ria.ru/20211214/sovmeschenie-1763587635.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вакцинация, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19