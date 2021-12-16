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"Северный поток — 2" интересен как России, так и Германии, заявили в Кремле
"Северный поток — 2" интересен как России, так и Германии, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.12.2021
"Северный поток — 2" интересен как России, так и Германии, заявили в Кремле
В реализации проекта "Северный поток — 2" заинтересованы как Россия, так и Германия, он представляет большой интерес для всех европейских потребителей, заявил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:55
в мире
германия
дмитрий песков
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В реализации проекта "Северный поток — 2" заинтересованы как Россия, так и Германия, он представляет большой интерес для всех европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом это проект, с нашей точки зрения, - мы убеждены, что так оно и есть - представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы реализации проекта "Северный поток — 2".Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
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в мире, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, россия
12:43 16.12.2021 (обновлено: 12:55 16.12.2021)
"Северный поток — 2" интересен как России, так и Германии, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Песков: "Северный поток — 2" интересен как России, так и ФРГ