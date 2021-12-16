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Какие будут последствия отключения России от SWIFT?
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT - РИА Новости, 16.12.2021
Какие будут последствия отключения России от SWIFT?
Обозреватель газеты Myśl Polska Матеуш Пискорский рассказал, как отключение России от международной межбанковской системы SWIFT повлияет на страну. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:39
2021-12-16T17:05
экономика
сша
иран
кндр (северная корея)
китай
бельгия
брикс
swift
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Обозреватель газеты Myśl Polska Матеуш Пискорский рассказал, как отключение России от международной межбанковской системы SWIFT повлияет на страну.Как напомнил колумнист, штаб-квартира организации находится в Бельгии — вне юрисдикции Вашингтона. Но, как показывает практика, эта структура может поддаться давлению со стороны США, отметил он.Так случилось дважды: в 2012 году с Ираном и в 2017-м с Северной Кореей. По мнению Пискорского, англосаксонский финансовый мир способен оказывать на SWIFT влияние, что делает систему потенциальным политическим инструментом.В случае жестких санкций Россия запустит на полную мощность собственную разработку — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), уточнил автор. С ее помощью сейчас осуществляют 20 процентов транзакций на внутреннем рынке страны. К ней подключились банки большинства постсоветских государств, а также некоторые организации из Германии и Швейцарии.Кроме того, завершаются технические работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указал журналист. Пискорский полагает, что они понравятся странам группы БРИКС и другим важным внеевропейским рынкам благодаря более низким тарифам на оказание услуг.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех государствах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в качестве одной из более жестких ограничительных мер Запада. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211208/gaz-1762677942.html
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сша
иран
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китай
бельгия
россия
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экономика, сша, иран, кндр (северная корея), китай, бельгия, брикс, swift, россия
16:39 16.12.2021 (обновлено: 17:05 16.12.2021)
 
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT

Обозреватель Myśl Polska Пискорский рассказал о последствиях отключения России от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Обозреватель газеты Myśl Polska Матеуш Пискорский рассказал, как отключение России от международной межбанковской системы SWIFT повлияет на страну.
Как напомнил колумнист, штаб-квартира организации находится в Бельгии — вне юрисдикции Вашингтона. Но, как показывает практика, эта структура может поддаться давлению со стороны США, отметил он.
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Так случилось дважды: в 2012 году с Ираном и в 2017-м с Северной Кореей. По мнению Пискорского, англосаксонский финансовый мир способен оказывать на SWIFT влияние, что делает систему потенциальным политическим инструментом.
В случае жестких санкций Россия запустит на полную мощность собственную разработку — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), уточнил автор. С ее помощью сейчас осуществляют 20 процентов транзакций на внутреннем рынке страны. К ней подключились банки большинства постсоветских государств, а также некоторые организации из Германии и Швейцарии.
Кроме того, завершаются технические работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указал журналист. Пискорский полагает, что они понравятся странам группы БРИКС и другим важным внеевропейским рынкам благодаря более низким тарифам на оказание услуг.

"Отключение от SWIFT выглядит не таким страшным, как его малюют. <…> Развитие альтернативных банковских систем позволит порвать с англосаксонским и долларовым диктатом", — подытожил он.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех государствах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в качестве одной из более жестких ограничительных мер Запада. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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