Какие будут последствия отключения России от SWIFT?

16:39 16.12.2021 (обновлено: 17:05 16.12.2021)
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
Обозреватель Myśl Polska Пискорский рассказал о последствиях отключения России от SWIFT
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Обозреватель газеты Myśl Polska Матеуш Пискорский рассказал, как отключение России от международной межбанковской системы SWIFT повлияет на страну.
Как напомнил колумнист, штаб-квартира организации находится в Бельгии — вне юрисдикции Вашингтона. Но, как показывает практика, эта структура может поддаться давлению со стороны США, отметил он.
В случае жестких санкций Россия запустит на полную мощность собственную разработку — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), уточнил автор. С ее помощью сейчас осуществляют 20 процентов транзакций на внутреннем рынке страны. К ней подключились банки большинства постсоветских государств, а также некоторые организации из Германии и Швейцарии.
Кроме того, завершаются технические работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указал журналист. Пискорский полагает, что они понравятся странам группы БРИКС и другим важным внеевропейским рынкам благодаря более низким тарифам на оказание услуг.
"Отключение от SWIFT выглядит не таким страшным, как его малюют. <…> Развитие альтернативных банковских систем позволит порвать с англосаксонским и долларовым диктатом", — подытожил он.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех государствах. В прессе часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в качестве одной из более жестких ограничительных мер Запада. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений.
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