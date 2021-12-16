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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211216/pogranperekhod-1764007163.html
Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России
Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России - РИА Новости, 16.12.2021
Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России
Через погранпереход Хуньчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из России был впервые импортирован сжиженный природный газ (СПГ). РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:38
2021-12-16T11:38
россия-китай: главное
китай
спг
россия
хуньчунь
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Через погранпереход Хуньчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из России был впервые импортирован сжиженный природный газ (СПГ).Как сообщили в администрации вышеназванного погранперехода, 17 тонн российского СПГ было ввезено на территорию КНР 12 декабря контейнером-цистерной. Покупателем партии является хуньчуньский филиал компании по поставке СПГ "Цзюсинь" в уезде Аньту провинции Цзилинь.В погранпереходе отметили, что данная импортная операция была проведена в тестовом режиме. В начале 2022 года, когда на Дальнем Востоке России заработают два газоперерабатывающих завода, импорт СПГ из России будет осуществляться на регулярной основе и тогда ежегодный объем импорта достигнет порядка 2 тысяч тонн. Импортированный СПГ будет широко использоваться в бытовых и промышленных целях.Напомним, что в последние годы роль пограничного города Хуньчунь в китайско-российском энергетическом сотрудничестве заметно усиливается. 17 апреля 2019 года через погранпереход Хуньчунь из России в Китай цистерной было поставлено 20 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).
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китай, спг, россия, хуньчунь
11:38 16.12.2021
 

Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Через погранпереход Хуньчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из России был впервые импортирован сжиженный природный газ (СПГ).
Как сообщили в администрации вышеназванного погранперехода, 17 тонн российского СПГ было ввезено на территорию КНР 12 декабря контейнером-цистерной. Покупателем партии является хуньчуньский филиал компании по поставке СПГ "Цзюсинь" в уезде Аньту провинции Цзилинь.
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В погранпереходе отметили, что данная импортная операция была проведена в тестовом режиме. В начале 2022 года, когда на Дальнем Востоке России заработают два газоперерабатывающих завода, импорт СПГ из России будет осуществляться на регулярной основе и тогда ежегодный объем импорта достигнет порядка 2 тысяч тонн. Импортированный СПГ будет широко использоваться в бытовых и промышленных целях.
Напомним, что в последние годы роль пограничного города Хуньчунь в китайско-российском энергетическом сотрудничестве заметно усиливается. 17 апреля 2019 года через погранпереход Хуньчунь из России в Китай цистерной было поставлено 20 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСПГРоссияХуньчунь
 
 
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