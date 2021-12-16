https://ria.ru/20211216/pogranperekhod-1764007163.html

Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России

Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России - РИА Новости, 16.12.2021

Через китайский погранпереход Хуньчунь впервые импортировали СПГ из России

Через погранпереход Хуньчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из России был впервые импортирован сжиженный природный газ (СПГ). РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:38

россия-китай: главное

китай

спг

россия

хуньчунь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131984/48/1319844873_0:331:2464:1717_1920x0_80_0_0_652085754af212a6eeb80a9f97ba2b8f.jpg

МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Через погранпереход Хуньчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая из России был впервые импортирован сжиженный природный газ (СПГ).Как сообщили в администрации вышеназванного погранперехода, 17 тонн российского СПГ было ввезено на территорию КНР 12 декабря контейнером-цистерной. Покупателем партии является хуньчуньский филиал компании по поставке СПГ "Цзюсинь" в уезде Аньту провинции Цзилинь.В погранпереходе отметили, что данная импортная операция была проведена в тестовом режиме. В начале 2022 года, когда на Дальнем Востоке России заработают два газоперерабатывающих завода, импорт СПГ из России будет осуществляться на регулярной основе и тогда ежегодный объем импорта достигнет порядка 2 тысяч тонн. Импортированный СПГ будет широко использоваться в бытовых и промышленных целях.Напомним, что в последние годы роль пограничного города Хуньчунь в китайско-российском энергетическом сотрудничестве заметно усиливается. 17 апреля 2019 года через погранпереход Хуньчунь из России в Китай цистерной было поставлено 20 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).

https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763120052.html

китай

россия

хуньчунь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, спг, россия, хуньчунь