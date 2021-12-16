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Число погибших в ДТП в Калмыкии увеличилось до восьми человек

Число погибших в ДТП в Калмыкии увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 16.12.2021

Число погибших в ДТП в Калмыкии увеличилось до восьми человек

Количество жертв ДТП в Калмыкии, которое произошло в среду, увеличилось до 8 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:59

2021-12-16T20:59

2021-12-16T20:59

происшествия

республика калмыкия

hyundai solaris

россия

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ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Количество жертв ДТП в Калмыкии, которое произошло в среду, увеличилось до 8 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.В среду утром на 272-м километре трассы "Астрахань – Ставрополь" лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Vitz. В результате погибли семь человек, в том числе ребенок. Еще три человека пострадали. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным полиции, среди пострадавших детей нет."Сегодня один из пострадавших скончался. Две в тяжёлом состоянии", - сообщили РИА Новости в минздраве.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более двух лиц).

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

республика калмыкия

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происшествия, республика калмыкия, hyundai solaris, россия