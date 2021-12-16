https://ria.ru/20211216/podorozhanie-1763971556.html

Эксперты рассказали, какие автомобили в России подорожали больше всего

Эксперты рассказали, какие автомобили в России подорожали больше всего - РИА Новости, 16.12.2021

Эксперты рассказали, какие автомобили в России подорожали больше всего

Отечественная Lada Largus больше всего подорожала на российском авторынке за последний год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года), средний ценник на модель... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T06:22

2021-12-16T06:22

2021-12-16T07:20

экономика

renault s.a

kia sportage

volkswagen polo

авто

россия

lada largus

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отечественная Lada Largus больше всего подорожала на российском авторынке за последний год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года), средний ценник на модель вырос на 21,9%, до 928 тысяч рублей, следует из исследования "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).Существенно выросла за этот период средняя цена и на Renault Duster - на 21,5%, примерно до 1,35 миллиона рублей. На третьем месте самых динамично подорожавших моделей - Renault Sandero (+20,1%, 978 тысяч рублей). Следом идет Hyundai Tucson (+19%, 2,45 миллиона рублей) и замыкает ТОП-5 Kia K5 (+18,8%, 2,3 миллиона рублей).По итогам ноября сильнее всего выросла средняя цена на Renault Kaptur – на 3,3% до 1,48 миллиона рублей. Hyundai Solaris, который в октябре отметился тем, что смог сохранить прежний прайс-лист, сейчас наоборот "отыгрался": средняя цена этого автомобиля в ноябре подскочила на 2,9%, до 1,069 миллиона рублей.Kia Sportage в процентном отношении прибавил примерно столько же, при этом средний ценник на модель составил 2,2 миллиона рублей. Лидер по росту прайса в октябре - седан Kia K5 - в ноябре отметился прибавкой на 2,7%: теперь цена самого популярного в России седана D-класса составляет 2,27 миллиона. Замыкает пятерку Volkswagen Polo (+2,45, 1,24 миллиона рублей)."Остановки автоматических линий в Москве и Тольятти в последний месяц осени привели к тому, что модели Renault и Lada именно этих заводов дорожали в России сильнее других", - пояснил результаты исследования эксперт "Банкавто" Денис Мавланов."Еще одно наглядное подтверждение зависимости между объемами производства и ценовой политикой дистрибьюторов – практически не изменившийся за ноябрь прайс-лист Lada Vesta, которая получает путевку в жизнь в Ижевске. К сожалению, в декабре проблемы с поставками комплектующих добрались и до столицы Удмуртии. Вероятно, вскоре стоит ждать очередного повышения цен и этой модели", - добавил он.Эксперт также уточнил, что в целом в оставшиеся дни декабря ценники на машины в салонах едва ли продолжат значительно расти. По целому ряду марок у дилеров уже скопились запасы автомобилей. Они, как правило, щедро "нашпигованы" допоборудованием и цены на них завышены. И именно по таким машинам в декабре есть шанс получить если не скидку, то по крайней мере какие-то опции по более-менее адекватной цене.При этом привычных в прежние годы рождественских распродаж дилеры сейчас не планируют, резюмировал он.

https://ria.ru/20211123/doverie-1760272905.html

https://ria.ru/20211013/avtomobili-1754302137.html

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экономика, renault s.a, kia sportage, volkswagen polo, авто, россия, lada largus