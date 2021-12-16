06:22 16.12.2021 (обновлено: 07:20 16.12.2021)
Эксперты рассказали, какие автомобили в России подорожали больше всего
Эксперты "Банкавто" рассказали, какие автомобили в России подорожали больше всего
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отечественная Lada Largus больше всего подорожала на российском авторынке за последний год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года), средний ценник на модель вырос на 21,9%, до 928 тысяч рублей, следует из исследования "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).
Существенно выросла за этот период средняя цена и на Renault Duster - на 21,5%, примерно до 1,35 миллиона рублей. На третьем месте самых динамично подорожавших моделей - Renault Sandero (+20,1%, 978 тысяч рублей). Следом идет Hyundai Tucson (+19%, 2,45 миллиона рублей) и замыкает ТОП-5 Kia K5 (+18,8%, 2,3 миллиона рублей).
По итогам ноября сильнее всего выросла средняя цена на Renault Kaptur – на 3,3% до 1,48 миллиона рублей. Hyundai Solaris, который в октябре отметился тем, что смог сохранить прежний прайс-лист, сейчас наоборот "отыгрался": средняя цена этого автомобиля в ноябре подскочила на 2,9%, до 1,069 миллиона рублей.
Kia Sportage в процентном отношении прибавил примерно столько же, при этом средний ценник на модель составил 2,2 миллиона рублей. Лидер по росту прайса в октябре - седан Kia K5 - в ноябре отметился прибавкой на 2,7%: теперь цена самого популярного в России седана D-класса составляет 2,27 миллиона. Замыкает пятерку Volkswagen Polo (+2,45, 1,24 миллиона рублей).
"Еще одно наглядное подтверждение зависимости между объемами производства и ценовой политикой дистрибьюторов – практически не изменившийся за ноябрь прайс-лист Lada Vesta, которая получает путевку в жизнь в Ижевске. К сожалению, в декабре проблемы с поставками комплектующих добрались и до столицы Удмуртии. Вероятно, вскоре стоит ждать очередного повышения цен и этой модели", - добавил он.
Эксперт также уточнил, что в целом в оставшиеся дни декабря ценники на машины в салонах едва ли продолжат значительно расти. По целому ряду марок у дилеров уже скопились запасы автомобилей. Они, как правило, щедро "нашпигованы" допоборудованием и цены на них завышены. И именно по таким машинам в декабре есть шанс получить если не скидку, то по крайней мере какие-то опции по более-менее адекватной цене.
При этом привычных в прежние годы рождественских распродаж дилеры сейчас не планируют, резюмировал он.
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