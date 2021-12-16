https://ria.ru/20211216/podmoskove-1764011940.html

Маркетплейс по продаже вторсырья создадут в Подмосковье

Маркетплейс по продаже вторсырья создадут в Подмосковье - РИА Новости, 16.12.2021

Маркетплейс по продаже вторсырья создадут в Подмосковье

Маркетплейс по продаже вторичного сырья создадут в Московской области в 2022 году, сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:54

2021-12-16T11:54

2021-12-16T11:54

новости подмосковья

мусор

отходы

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Маркетплейс по продаже вторичного сырья создадут в Московской области в 2022 году, сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский."До конца января мы планируем создать маркетплейс вторичных отходов для систематизации вторичных отходов. Это будет отрыкатая площадка, где потенциальные покупатели в совершенно прозрачном режиме смогут приобрести вторсырье для своих нужд", - сказал Велиховский.Он также добавил, что в январе слудеющего года будет создана Ассоциация компаний вторичной переработки сырья, куда также войдут построенные комплексы переработки отходов. Лучшие компании будут поощраяться.

https://ria.ru/20211215/vakansii-1763894401.html

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мусор, отходы, московская область (подмосковье)