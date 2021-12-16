https://ria.ru/20211216/podmoskove-1764011940.html
Маркетплейс по продаже вторсырья создадут в Подмосковье
Маркетплейс по продаже вторсырья создадут в Подмосковье - РИА Новости, 16.12.2021
Маркетплейс по продаже вторсырья создадут в Подмосковье
Маркетплейс по продаже вторичного сырья создадут в Московской области в 2022 году, сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:54
2021-12-16T11:54
2021-12-16T11:54
новости подмосковья
мусор
отходы
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_5203a556571ec237d8b93d0f3760df63.jpg
КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Маркетплейс по продаже вторичного сырья создадут в Московской области в 2022 году, сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский."До конца января мы планируем создать маркетплейс вторичных отходов для систематизации вторичных отходов. Это будет отрыкатая площадка, где потенциальные покупатели в совершенно прозрачном режиме смогут приобрести вторсырье для своих нужд", - сказал Велиховский.Он также добавил, что в январе слудеющего года будет создана Ассоциация компаний вторичной переработки сырья, куда также войдут построенные комплексы переработки отходов. Лучшие компании будут поощраяться.
https://ria.ru/20211215/vakansii-1763894401.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_32a16f796887b57784140b6e5882c704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мусор, отходы, московская область (подмосковье)