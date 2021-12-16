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Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи
Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи - РИА Новости, 16.12.2021
Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи
Министерство труда и социальной защиты России перечислило жизненные ситуации, при которых граждане могут получить уведомления о доступных мерах поддержки... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:48
2021-12-16T17:48
2021-12-16T21:39
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России перечислило жизненные ситуации, при которых граждане могут получить уведомления о доступных мерах поддержки. Соответствующий приказ ведомства появился на официальном интернет-портале правовой информации.Для получения извещений нужно дать согласие на проактивное информирование на портале "Госуслуги".Так, с 1 января 2022 года в силу вступают такие пункты списка, как рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста или определенного возраста ребенком, беременность, а с 2023 года — присвоение звания ветерана, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, а также причисление к многодетной семье.Кроме того, в перечень вошли такие пункты, как создание молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца, — они начнут действовать с 1 января 2024 года.Как позднее пояснили журналистам в ведомстве, перечень утвердили, чтобы проинформировать граждан о полагающейся им поддержке. Проактивные уведомления уже приходят пользователям портала госуслуг, у которых родился ребенок, кто стал инвалидом или достиг пенсионного возраста (после их согласия на получение сообщений).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальные выплаты, россия
17:48 16.12.2021 (обновлено: 21:39 16.12.2021)
Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи
Минтруд утвердил перечень ситуаций, когда россиянам сообщат о доступных мерах поддержки
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Министерство труда и социальной защиты России
перечислило жизненные ситуации, при которых граждане могут получить уведомления о доступных мерах поддержки. Соответствующий приказ ведомства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Для получения извещений нужно дать согласие на проактивное информирование на портале "Госуслуги".
"Утвердить прилагаемый перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат", — говорится в документе.
Так, с 1 января 2022 года в силу вступают такие пункты списка, как рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста или определенного возраста ребенком, беременность, а с 2023 года — присвоение звания ветерана, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, а также причисление к многодетной семье.
Кроме того, в перечень вошли такие пункты, как создание молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца, — они начнут действовать с 1 января 2024 года.
Как позднее пояснили журналистам в ведомстве, перечень утвердили, чтобы проинформировать граждан о полагающейся им поддержке. Проактивные уведомления уже приходят пользователям портала госуслуг, у которых родился ребенок, кто стал инвалидом или достиг пенсионного возраста (после их согласия на получение сообщений).