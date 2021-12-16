https://ria.ru/20211216/podderzhka-1764099131.html

Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи

Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи - РИА Новости, 16.12.2021

Минтруд назвал ситуации, когда россиянам сообщат о доступной помощи

Министерство труда и социальной защиты России перечислило жизненные ситуации, при которых граждане могут получить уведомления о доступных мерах поддержки... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:48

2021-12-16T17:48

2021-12-16T21:39

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России перечислило жизненные ситуации, при которых граждане могут получить уведомления о доступных мерах поддержки. Соответствующий приказ ведомства появился на официальном интернет-портале правовой информации.Для получения извещений нужно дать согласие на проактивное информирование на портале "Госуслуги".Так, с 1 января 2022 года в силу вступают такие пункты списка, как рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста или определенного возраста ребенком, беременность, а с 2023 года — присвоение звания ветерана, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, а также причисление к многодетной семье.Кроме того, в перечень вошли такие пункты, как создание молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца, — они начнут действовать с 1 января 2024 года.Как позднее пояснили журналистам в ведомстве, перечень утвердили, чтобы проинформировать граждан о полагающейся им поддержке. Проактивные уведомления уже приходят пользователям портала госуслуг, у которых родился ребенок, кто стал инвалидом или достиг пенсионного возраста (после их согласия на получение сообщений).

https://ria.ru/20211215/vyplaty-1763947597.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальные выплаты, россия