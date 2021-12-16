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Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства" - РИА Новости, 16.12.2021
Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнёрства, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:28
2021-12-16T00:28
2021-12-16T10:05
в мире
грузия
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евросоюз
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евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнёрства, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после саммита ЕС-Восточное партнёрство."Второй элемент саммита - возможность подтвердить намерения поддерживать процесс реформ, которые необходимы для того, чтобы это партнёрство было ориентировано на будущее, на конкретный ответ на ожидания населения", - сказал он.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763677368.html
грузия
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в мире, грузия, армения, белоруссия, евросоюз, шарль мишель, евросовет
00:28 16.12.2021 (обновлено: 10:05 16.12.2021)
Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Глава Евросовета Мишель заявил о поддержке реформ в странах "Восточного партнерства"