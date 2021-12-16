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Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства" - РИА Новости, 16.12.2021
Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнёрства, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:28
2021-12-16T10:05
в мире
грузия
армения
белоруссия
евросоюз
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнёрства, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после саммита ЕС-Восточное партнёрство."Второй элемент саммита - возможность подтвердить намерения поддерживать процесс реформ, которые необходимы для того, чтобы это партнёрство было ориентировано на будущее, на конкретный ответ на ожидания населения", - сказал он.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.
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в мире, грузия, армения, белоруссия, евросоюз, шарль мишель, евросовет
00:28 16.12.2021 (обновлено: 10:05 16.12.2021)
 
Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"

Глава Евросовета Мишель заявил о поддержке реформ в странах "Восточного партнерства"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнёрства, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после саммита ЕС-Восточное партнёрство.
"Второй элемент саммита - возможность подтвердить намерения поддерживать процесс реформ, которые необходимы для того, чтобы это партнёрство было ориентировано на будущее, на конкретный ответ на ожидания населения", - сказал он.
Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 15:29
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной
 
В миреГрузияАрменияБелоруссияЕвросоюзШарль МишельЕвросовет
 
 
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