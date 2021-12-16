Власти Москвы: качество почв в столице в 2021 году улучшилось
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Качество почв в Москве в 2021 году улучшилось, по содержанию комплекса тяжелых металлов 96,7% исследованных территорий относится к допустимой слабой категории загрязнения, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В этом году в рамках мониторинга исследования почвы на 313 площадках постоянного наблюдения и качество почв в Москве улучшилось. Концентрация подвижных форм металлов, доступных для растений, в почве снизилась в 2,6 раза. В настоящее время содержание подвижных меди, цинка, никеля, свинца и хрома в почвах на исследованных территориях в среднем не превышает установленных гигиенических нормативов. По содержанию комплекса тяжелых металлов - 96,7% исследованных в 2021 году территорий относится к допустимой слабой категории загрязнения. Содержание нефтепродуктов в почве с 2012 года снизилось в 2,2 раза, а сейчас в среднем в 9,4 раза ниже нормативно установленного уровня загрязнения. В 2022 году работу по почвам будем продолжать", - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему: "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".
Он отметил, что завершены работы по созданию высокоточного оползневого мониторинга на Воробьевых горах. "В 2022-23 годах на новой сети будут проведены наблюдения, которые позволят оперативно отслеживать состояние склона, получать информацию для определения необходимости проведения дополнительных противооползневых мероприятий", - уточнил глава департамента.
При этом он отметил, что городская растительность сохраняет устойчивую жизнеспособность. Порядка 92% обследованных деревьев находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, 65% получили максимальные оценки.