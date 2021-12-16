https://ria.ru/20211216/pivo-1763848594.html

Губит бюджет не пиво: кто утаил миллиарды рублей

Губит бюджет не пиво: кто утаил миллиарды рублей - РИА Новости, 16.12.2021

Губит бюджет не пиво: кто утаил миллиарды рублей

На российский рынок хлынуло нелегальное пиво, и десятки миллиардов рублей прошли мимо бюджета. Впрочем, незаконно продают и более крепкие напитки. Новые... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:00

2021-12-16T08:00

2021-12-16T07:58

алкоголь

пиво

высшая школа экономики (вшэ)

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. На российский рынок хлынуло нелегальное пиво, и десятки миллиардов рублей прошли мимо бюджета. Впрочем, незаконно продают и более крепкие напитки. Новые требования к производству могут еще больше расширить теневой сектор. Откуда в стране столько серой продукции, разбиралось РИА Новости.Развязали рукиДоля нелегального пива за первое полугодие выросла до 14 процентов, отмечается в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ). Хотя еще в прошлом году чуть превышала пять — минимум десятилетия.Коронавирусные ограничения затрудняют производство и ввоз хмельного напитка. И если в 2015-2019-м бюджет терял по 15-30 миллиардов в год из-за недобросовестной отчетности изготовителей, то в прошлом году ущерб был меньше — 11 миллиардов. Однако стоило ослабить хватку, и на рынок полилась серая продукция.В январе — июне в теневом обороте — 920 миллионов литров, почти в девять с половиной раз больше, чем за аналогичный период 2020-го. Бюджет недосчитается 30 миллиардов рублей, предупреждают специалисты ВШЭ.Производители недоплачивают налоги и сборы. Не сдают отчетность в Единую государственную автоматизированную информационную систему. Бизнес должен фиксировать все сделки — от закупки до продажи. На деле многие участники рынка это игнорируют.Больше всего нелегального пива в крупных экономически развитых регионах — Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае. В Сибири и на Дальнем Востоке — меньше.Избегают фискальной нагрузки не только отечественные компании. Контрафакт идет и из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в прошлом году — 18 миллионов литров.Однако пивовары не согласны с расчетами ВШЭ. Сейчас нет единой методики оценки теневого рынка как в России, так и за рубежом, отмечает Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes.Он указывает, что выводы ВШЭ основываются на их собственных данных. Там считают, что в первом и втором кварталах продажи увеличились на 17,7 процента в годовом выражении. При этом выпуск легальной продукции — лишь на три.Впрочем, Дурдыев признает и негативное влияние ковидных ограничений: действительно, некоторые каналы продаж закрылись. К тому же повысили акцизы. А то, что в пандемию не было проверок, развязало руки недобросовестным игрокам рынка, которые вовремя подсуетились.Интересный момент: с 2015-го по 2018-й, когда косвенные налоги на алкоголь не увеличивались, доля нелегальной продукции сократилась. При этом бюджет получал больше.Перешли на самодельноеТекут мимо казны и крепкие напитки. Тут несколько факторов, полагает Никита Долгий, управляющий партнер Wolfline Capital. Во-первых, на фоне общей восьмипроцентной инфляции дорожает сырье. Например, пшеница — в полтора раза за год. Этиловый спирт подскочил на 16 процентов, соответственно повысилась себестоимость.Опять же — со следующего года акцизы увеличиваются на четыре процента. "Это означает, что минимальная розничная цена (МРЦ) за 0,5 литра водки будет 261 рубль, коньяка — 480", — уточняет эксперт.Поставщики уже предупредили ретейлеров о повышении закупочных цен на 20 процентов как на отечественный, так и на импортный алкоголь. Плюс выросли расходы на логистику, электричество, водоснабжение.К слову, есть мнение, что МРЦ — индикатор для бизнеса и проверяющих. Если товар продают дешевле, значит, он нелегальный.Добавьте к этому неурожай на виноград в Италии (Фриули, Венето), Франции (Шампань, Бургундия), Новой Зеландии (Марлбро). Мировое производство вина сократилось на четыре процента, до 253 с половиной миллиона гектолитров, сообщает Международная организация по виноградарству и виноделию. По сравнению со средними значениями последних 20 лет — минус семь процентов. Неудивительно, что изготовители намерены поднять цены на четверть.Игроки рынка опасаются усиления конкуренции, в том числе недобросовестной. Скажем, в ЕАЭС акцизы ниже: в Киргизии — в пять раз, в Белоруссии — на 20 процентов, в Казахстане — на 50."Чем дороже товар, тем труднее его продавать. Больше желающих выпускать нелегальный, который дешевле. Но за это предусмотрено жесткое наказание, вплоть до уголовного", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Примечательно, что чем выше цены на алкоголь, тем меньше магазинов с лицензией. В 160 тысячах сельских населенных пунктов таких почти половина.Зато растет спрос на самогонные аппараты. В прошлом году в интернете их искали на 30 процентов чаще, чем в доковидные времена. За девять месяцев 2021-го в стране закрыли более 700 незаконных заводов.Нелегальное спиртное — проблема не только России. Борются везде примерно одинаково: ужесточают таможенные правила, поднимают акцизы, добавляет Артем Деев.Еще один способ — маркировка. С 1 сентября 2022-го для пива это обязательно. Потребуется время на установку и тестирование техники, значит, возможны сбои в поставках.Это напрямую скажется на потребителях и опять же чревато расширением нелегального сектора. Вот такой замкнутый круг. Компании предпочли бы отложить обязательную маркировку на несколько лет, до более спокойных времен. Тогда это действительно поможет навести порядок на алкогольном рынке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алкоголь, пиво, высшая школа экономики (вшэ), евразийский экономический союз, россия