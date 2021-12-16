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Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках
Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках - РИА Новости, 16.12.2021
Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках
Написать письмо Деду Морозу москвичи смогут на 20 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T07:45
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общество
москва
дед мороз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Написать письмо Деду Морозу москвичи смогут на 20 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на портале мэра столицы."В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" на 20 праздничных площадках дети могут написать письмо Деду Морозу и отправить их с помощью новогодней почты. Она будет работать с 15.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 19.00 в выходные и праздники", - говорится в сообщении.Отмечается, что в шале на двух площадках в центре и на 18 площадках в других округах во время проведения фестиваля проходят анимационные мероприятия для детей. Участники могут сделать открытки или оформить письма, которые потом можно отправить Деду Морозу.
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общество, москва, дед мороз
07:45 16.12.2021
 
Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках

Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках "Путешествия в Рождество"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Написать письмо Деду Морозу москвичи смогут на 20 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на портале мэра столицы.
"В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" на 20 праздничных площадках дети могут написать письмо Деду Морозу и отправить их с помощью новогодней почты. Она будет работать с 15.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 19.00 в выходные и праздники", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в шале на двух площадках в центре и на 18 площадках в других округах во время проведения фестиваля проходят анимационные мероприятия для детей. Участники могут сделать открытки или оформить письма, которые потом можно отправить Деду Морозу.
 
ОбществоМоскваДед Мороз
 
 
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