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Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках

Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках - РИА Новости, 16.12.2021

Москвичи смогут написать письмо Деду Морозу на 20 площадках

Написать письмо Деду Морозу москвичи смогут на 20 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T07:45

2021-12-16T07:45

2021-12-16T07:45

общество

москва

дед мороз

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Написать письмо Деду Морозу москвичи смогут на 20 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на портале мэра столицы."В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" на 20 праздничных площадках дети могут написать письмо Деду Морозу и отправить их с помощью новогодней почты. Она будет работать с 15.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 19.00 в выходные и праздники", - говорится в сообщении.Отмечается, что в шале на двух площадках в центре и на 18 площадках в других округах во время проведения фестиваля проходят анимационные мероприятия для детей. Участники могут сделать открытки или оформить письма, которые потом можно отправить Деду Морозу.

https://ria.ru/20211203/chudesa-1761962464.html

москва

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2021

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общество, москва, дед мороз