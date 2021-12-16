https://ria.ru/20211216/peterburg-1764021692.html
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards - РИА Новости, 16.12.2021
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards
Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, включая "Ведущее городское направление мира 2021",... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:03
2021-12-16T13:03
2021-12-16T13:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, включая "Ведущее городское направление мира 2021", сообщает пресс-служба администрации губернатора."Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин. Результаты голосования сегодня объявил оргкомитет", — рассказали там.Также Петербург в шестой раз признали "Ведущим городом культурного туризма 2021". Кроме того, в этом году впервые присудили специальную премию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма", победителями которой стали Санкт-Петербург и Москва. Обе столицы также наградили за успешную совместную реализацию программы "Два города — миллион впечатлений".За последние семь лет Северная столица получила шесть наград World Travel Awards мирового уровня и девять — европейского.Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году, она считается наиболее престижной наградой в области туризма. Ее ежегодно вручают более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли. Победители определяются онлайн-голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
13:03 16.12.2021 (обновлено: 13:52 16.12.2021)
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards
Петербург стал ведущим городским направлением мира в номинации World Travel Awards
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, включая "Ведущее городское направление мира 2021", сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин. Результаты голосования сегодня объявил оргкомитет", — рассказали там.
Также Петербург в шестой раз признали "Ведущим городом культурного туризма 2021". Кроме того, в этом году впервые присудили специальную премию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма", победителями которой стали Санкт-Петербург и Москва. Обе столицы также наградили за успешную совместную реализацию программы "Два города — миллион впечатлений".
"Такое признание не только большая честь, но и большая ответственность. Петербург всегда славился своими радушием и гостеприимством. Очень рад, что наш город получил заслуженную награду, и не одну", — отметил губернатор Александр Беглов.
За последние семь лет Северная столица получила шесть наград World Travel Awards мирового уровня и девять — европейского.
Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году, она считается наиболее престижной наградой в области туризма. Ее ежегодно вручают более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли. Победители определяются онлайн-голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии.