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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211216/peterburg-1764021692.html
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards - РИА Новости, 16.12.2021
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards
Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, включая "Ведущее городское направление мира 2021",... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:03
2021-12-16T13:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, включая "Ведущее городское направление мира 2021", сообщает пресс-служба администрации губернатора."Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин. Результаты голосования сегодня объявил оргкомитет", — рассказали там.Также Петербург в шестой раз признали "Ведущим городом культурного туризма 2021". Кроме того, в этом году впервые присудили специальную премию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма", победителями которой стали Санкт-Петербург и Москва. Обе столицы также наградили за успешную совместную реализацию программы "Два города — миллион впечатлений".За последние семь лет Северная столица получила шесть наград World Travel Awards мирового уровня и девять — европейского.Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году, она считается наиболее престижной наградой в области туризма. Ее ежегодно вручают более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли. Победители определяются онлайн-голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии.
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13:03 16.12.2021 (обновлено: 13:52 16.12.2021)
 
Петербург обошел Париж и Венецию по версии премии World Travel Awards

Петербург стал ведущим городским направлением мира в номинации World Travel Awards

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, включая "Ведущее городское направление мира 2021", сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин. Результаты голосования сегодня объявил оргкомитет", — рассказали там.
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Также Петербург в шестой раз признали "Ведущим городом культурного туризма 2021". Кроме того, в этом году впервые присудили специальную премию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма", победителями которой стали Санкт-Петербург и Москва. Обе столицы также наградили за успешную совместную реализацию программы "Два города — миллион впечатлений".

"Такое признание не только большая честь, но и большая ответственность. Петербург всегда славился своими радушием и гостеприимством. Очень рад, что наш город получил заслуженную награду, и не одну", — отметил губернатор Александр Беглов.

За последние семь лет Северная столица получила шесть наград World Travel Awards мирового уровня и девять — европейского.
Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году, она считается наиболее престижной наградой в области туризма. Ее ежегодно вручают более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли. Победители определяются онлайн-голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии.
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