https://ria.ru/20211216/perspektiva-1763962743.html

Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу

Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу - РИА Новости, 16.12.2021

Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу

Главы Украины, Грузии и Молдавии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, сообщила пресс-служба офиса... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:43

2021-12-16T00:43

2021-12-16T00:43

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Главы Украины, Грузии и Молдавии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС признать их европейскую перспективу, сообщила пресс-служба офиса украинского президента."Мы приветствовали одобрение на саммите "Восточного партнерства" экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", содержащего конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров… Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском союзе. В этой связи мы призываем Европейский союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в совместном заявлении.Также главы государств призвали ЕС усилить роль в способствовании миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства"."Мы признали, что драматические изменения ситуации в "Восточном партнерстве" и Черноморском регионе после 5-го саммита "Восточного партнерства" в 2017 году, включая безопасность, энергетику, здравоохранение и другие новые вызовы, должны совместно решаться странами-партнерами в тесном сотрудничестве с ЕС. Мы подчеркиваем, что постоянная дестабилизация и нарушение принципов международного права во многих частях региона "Восточного партнерства" представляют серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности в Европе. Мы приветствовали активные усилия ЕС по урегулированию конфликтов и процессам укрепления доверия и призвали к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе "Восточного партнерства", используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо. Мы призвали лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года", - отмечается в заявлении.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.От стран "Восточного партнерства" в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.

https://ria.ru/20211216/podderzhka-1763962053.html

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в мире, украина, грузия, молдавия