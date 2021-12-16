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Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция

Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция - РИА Новости, 16.12.2021

Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:51

2021-12-16T14:51

2021-12-16T14:51

монголия

владимир путин

москва

ухнагийн хурэлсух

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Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства и обменяются мнениями по взаимодействию на международной арене.

монголия

москва

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