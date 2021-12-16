https://ria.ru/20211216/peregovory-1763990785.html
Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция
Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция - РИА Новости, 16.12.2021
Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:51
2021-12-16T14:51
2021-12-16T14:51
монголия
владимир путин
москва
ухнагийн хурэлсух
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Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства и обменяются мнениями по взаимодействию на международной арене.
монголия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Переговоры Владимира Путина с президентом Монголии
LIVE: Переговоры Владимира Путина с президентом Монголии
2021-12-16T14:51
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PT12M54S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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монголия, владимир путин, видео, москва, ухнагийн хурэлсух
Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом.
2021-12-16T14:51
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PT12M54S
Переговоры Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом.
Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства и обменяются мнениями по взаимодействию на международной арене.