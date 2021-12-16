https://ria.ru/20211216/pedagogi-1764018521.html

Известный богослов заявил о "непростой ситуации" в православном образовании

Известный богослов заявил о "непростой ситуации" в православном образовании - РИА Новости, 16.12.2021

Известный богослов заявил о "непростой ситуации" в православном образовании

Происшествие в православной гимназии в Серпухове побуждает педагогов подобных учебных заведений задуматься о том, чтобы пересмотреть свои подходы в области... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:17

2021-12-16T12:17

2021-12-16T12:17

религия

серпухов

москва

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Происшествие в православной гимназии в Серпухове побуждает педагогов подобных учебных заведений задуматься о том, чтобы пересмотреть свои подходы в области образования и воспитания, сейчас православная среда боится выйти за рамки традиции в этом вопросе и "неизбежно отстает", считает известный священник-блогер, и.о. настоятеля храма Покрова на Городне (Москва) протоиерей Павел Великанов.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей.Великанов отметил, что ситуация в области православного образования "очень непростая"."Тот ресурс, который был в начале 90-х годов в момент духовного ренессанса, наверное, уже исчерпан, а новое яркое не допускается, потому что на это тотчас навешиваются ярлыки обновленчества и модернизма. Те подходы, которые хорошо работали в XIX веке – а опыт революции показывает, что и тогда они не работали! – мы механически транслируем в XXI век в надежде, что если дети будут ходить на утреннюю молитву по расписанию, они будут "обречены" на православную веру... На мой взгляд, этот случай побуждает задуматься православным педагогам и провести тщательную ревизию подходов, в том числе и в области религиозного воспитания", - пояснил он.Священник отметил, что образовательная среда очень подвижная, и одним из лидирующих сегодня становится опыт неформального образования. "Мне кажется, что православная среда из-за своего страха выйти за рамки того, что сами же и назвали традицией, неизбежно отстает", - высказал мнение священнослужитель."Меня больше всего удивляет, что по сей день не было ни одного исследования об эффективности преподавательских методик в православных гимназиях. За 30 лет выросло два поколения, которые прошли через православные гимназии, воскресные школы и другие формы религиозного воспитания и образования. Но кто они теперь по отношению к религии? Такого исследования нет, но это единственное, что может оправдать или, напротив, не оправдать ту систему образования, которая сегодня распространена в нашей Церкви", - отметил он.По мнению священника, воспитание – одна из острейших проблем для всего общества, и "мало кто понимает, с какой стороны к этой проблеме подходить".Великанов добавил, что в произошедшем в Серпухове нельзя винить только образовательное учреждение."Легче всего переложить неудобные проблемы на плечи Церкви: она же "за все хорошее!". Но родители несут ответственность за детей, они должны создавать такие условия, чтобы маленький ребенок был готов делать то, что правильно, нужно и полезно, а не из-под палки. "Невольник – не богомольник", говорит поговорка, и в этом – глубокая мудрость", - сказал Великанов.

https://ria.ru/20211215/gimnaziya-1763885204.html

https://ria.ru/20211214/shkoly-1763616850.html

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

серпухов

москва

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серпухов, москва, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове