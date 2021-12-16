https://ria.ru/20211216/passazhiry-1763901662.html

Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту

Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту - РИА Новости, 16.12.2021

Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту

Стюардесса известной авиакомпании Бриана Янг рассказала, что делают бортпроводники, если пассажир умирает во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T04:22

2021-12-16T04:22

2021-12-16T04:22

туризм

новости - туризм

пассажиры

туризм

тело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152272/75/1522727508_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_5442d28e8b51062ee650a9d5d4cc41f4.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стюардесса известной авиакомпании Бриана Янг рассказала, что делают бортпроводники, если пассажир умирает во время полета, пишет The Sun."Если происходит смерть на борту, человека надежно закрепляют на его кресле", — делится она. Однако, как отмечает издание, чаще всего трупы все же перевозят в багажном отделении.Бриана подчеркивает, что после приземления самолет считается местом преступления: полиция заходит внутрь и досматривает всех пассажиров. "Так что, если кто-то умрет, придется провести какое-то время в салоне после посадки", — продолжает стюардесса.Ежегодно по всему миру переправляются тысячи погибших. Чтобы не тревожить пассажиров, у работников авиакомпаний есть специальный сленг для обозначения трупов. Например, "Джим Уилсон". Название происходит от контейнеров, которые используются для перевозки, уточняет издание. Также останки могут называть HR (аббревиатура от "Human Remains").

https://ria.ru/20211214/samolety-1763501950.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, пассажиры, туризм, тело