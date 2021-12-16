https://ria.ru/20211216/passazhiry-1763901662.html
Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту
Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту - РИА Новости, 16.12.2021
Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту
Стюардесса известной авиакомпании Бриана Янг рассказала, что делают бортпроводники, если пассажир умирает во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T04:22
2021-12-16T04:22
2021-12-16T04:22
туризм
новости - туризм
пассажиры
туризм
тело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152272/75/1522727508_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_5442d28e8b51062ee650a9d5d4cc41f4.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стюардесса известной авиакомпании Бриана Янг рассказала, что делают бортпроводники, если пассажир умирает во время полета, пишет The Sun."Если происходит смерть на борту, человека надежно закрепляют на его кресле", — делится она. Однако, как отмечает издание, чаще всего трупы все же перевозят в багажном отделении.Бриана подчеркивает, что после приземления самолет считается местом преступления: полиция заходит внутрь и досматривает всех пассажиров. "Так что, если кто-то умрет, придется провести какое-то время в салоне после посадки", — продолжает стюардесса.Ежегодно по всему миру переправляются тысячи погибших. Чтобы не тревожить пассажиров, у работников авиакомпаний есть специальный сленг для обозначения трупов. Например, "Джим Уилсон". Название происходит от контейнеров, которые используются для перевозки, уточняет издание. Также останки могут называть HR (аббревиатура от "Human Remains").
https://ria.ru/20211214/samolety-1763501950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152272/75/1522727508_91:0:1224:850_1920x0_80_0_0_9e978bd79c388a787db5679ee0ef33cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пассажиры, туризм, тело
Стало известно, что делают стюардессы, если пассажир умирает на борту
Стюардесса рассказала, что делают сотрудники с телом, если кто-то умирает во время полета
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Стюардесса известной авиакомпании Бриана Янг рассказала, что делают бортпроводники, если пассажир умирает во время полета, пишет
The Sun.
"Если происходит смерть на борту, человека надежно закрепляют на его кресле", — делится она. Однако, как отмечает издание, чаще всего трупы все же перевозят в багажном отделении.
Бриана подчеркивает, что после приземления самолет считается местом преступления: полиция заходит внутрь и досматривает всех пассажиров. "Так что, если кто-то умрет, придется провести какое-то время в салоне после посадки", — продолжает стюардесса.
Ежегодно по всему миру переправляются тысячи погибших. Чтобы не тревожить пассажиров, у работников авиакомпаний есть специальный сленг для обозначения трупов. Например, "Джим Уилсон". Название происходит от контейнеров, которые используются для перевозки, уточняет издание. Также останки могут называть HR (аббревиатура от "Human Remains").