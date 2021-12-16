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В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу - РИА Новости, 16.12.2021
В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:50
2021-12-16T09:50
2021-12-16T09:51
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."По предварительной информации, сегодня утром в медицинское учреждение была доставлена 11-летняя школьница, получившая ожоги по дороге в школу", - говорится в релизе.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что девочка провалилась в яму с кипятком.Отмечается, что проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево
09:50 16.12.2021 (обновлено: 09:51 16.12.2021)
В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги, провалившись в яму с кипятком
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Прокуратура Московской области
проводит проверку в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево
, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, сегодня утром в медицинское учреждение была доставлена 11-летняя школьница, получившая ожоги по дороге в школу", - говорится в релизе.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что девочка провалилась в яму с кипятком.
Отмечается, что проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.