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В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу

В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу - РИА Новости, 16.12.2021

В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:50

2021-12-16T09:50

2021-12-16T09:51

происшествия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с госпитализацией с ожогами 11-летней школьницы в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."По предварительной информации, сегодня утром в медицинское учреждение была доставлена 11-летняя школьница, получившая ожоги по дороге в школу", - говорится в релизе.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что девочка провалилась в яму с кипятком.Отмечается, что проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре: будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211214/rebenok-1763731446.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево