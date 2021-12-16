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Почти 5 миллионов тонн отходов не попало на мусорные полигоны в Подмосковье

Почти 5 миллионов тонн отходов не попало на мусорные полигоны в Подмосковье - РИА Новости, 16.12.2021

Почти 5 миллионов тонн отходов не попало на мусорные полигоны в Подмосковье

Почти 5 миллионов тонн мусора не попало на полигоны Московской области благодаря комплексам переработки отходов с 2019 года, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:06

2021-12-16T11:06

2021-12-16T11:06

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Почти 5 миллионов тонн мусора не попало на полигоны Московской области благодаря комплексам переработки отходов с 2019 года, сообщил на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Все мусорные полигоны региона по программе губернатора закрыты с 2016 года – всего их было 39. Сейчас на территориях восстанавливают почву и ресурсы."Более 4,9 миллионов тонн мусора не попало в захронения. Если загрузить это в товарный поезд, то он растянется от Москвы до Омска. Это более половины ежегодно формирующихся на территории Подмосковья отходов", - сказал Велиховский.Он также добавил, что на КПО Подмосковья разложение мусора происходит на 18 фракций.Кроме того, Велиховский подчеркнул, что с 2019 года количество контейнерных площадок с раздельным сбором мусора выросло с 13 до 63 тысяч, а количество единиц техники, осуществляющих вывоз мусора выросло с 350 до 1,2 тысяч.

https://realty.ria.ru/20211216/voda-1763991260.html

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мусор, московская область (подмосковье), жкх