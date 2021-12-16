https://ria.ru/20211216/osuzhdenie-1763963708.html

Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко

Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2021

Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко

Участники саммита Восточного партнерства в Брюсселе единогласно осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:01

2021-12-16T01:01

2021-12-16T09:40

в мире

грузия

армения

азербайджан

евросоюз

еврокомиссия

александр лукашенко

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Участники саммита Восточного партнерства в Брюсселе единогласно осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Сегодня на саммите Восточного партнерства было пустое кресло. Надеюсь, что это кресло скоро займет демократически избранный белорусский лидер. Все восточные партнеры единодушно осуждают поведение Лукашенко", - написала она в своем Twitter.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1763963416.html

грузия

армения

азербайджан

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в мире, грузия, армения, азербайджан, евросоюз, еврокомиссия, александр лукашенко, урсула фон дер ляйен