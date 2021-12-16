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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20211216/ostrovskiy-1764012248.html
Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов
Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов - РИА Новости, 16.12.2021
Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов
Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:57
2021-12-16T11:57
смоленская область
общество
смоленск
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.Общение главы региона длилось немногим более двух с половиной часов. Вопросы руководителю области, кроме официальных аккаунтов в социальных сетях, можно было задать в прямом эфире радиостанции "Смоленская весна", а также с помощью видеообращения, которое предлагалось записать самостоятельно или в мобильной студии телеканала "Регион 67".По словам представителя пресс-службы, заданные губернатору вопросы касались самых различных тем – ситуации с пандемией коронавируса и вызванными ею ограничениями, проблем жилищно-коммунального хозяйства в Смоленске и районах области (отопление, благоустройство, уличное освещение), газификации населенных пунктов, социальной сферы (использования материнского капитала, строительства образовательных учреждений, оплаты труда работников здравоохранения и образования).По информации пресс-службы, трансляция прямой линии Островского в соцсетях набрала порядка 150 тысяч просмотров.
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общество, смоленск, алексей островский
11:57 16.12.2021
 

Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов

© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Общение главы региона длилось немногим более двух с половиной часов. Вопросы руководителю области, кроме официальных аккаунтов в социальных сетях, можно было задать в прямом эфире радиостанции "Смоленская весна", а также с помощью видеообращения, которое предлагалось записать самостоятельно или в мобильной студии телеканала "Регион 67".
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По словам представителя пресс-службы, заданные губернатору вопросы касались самых различных тем – ситуации с пандемией коронавируса и вызванными ею ограничениями, проблем жилищно-коммунального хозяйства в Смоленске и районах области (отопление, благоустройство, уличное освещение), газификации населенных пунктов, социальной сферы (использования материнского капитала, строительства образовательных учреждений, оплаты труда работников здравоохранения и образования).
По информации пресс-службы, трансляция прямой линии Островского в соцсетях набрала порядка 150 тысяч просмотров.
 
Смоленская областьОбществоСмоленскАлексей Островский
 
 
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