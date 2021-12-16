https://ria.ru/20211216/ostrovskiy-1764012248.html
Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов
Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов - РИА Новости, 16.12.2021
Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов
Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:57
2021-12-16T11:57
2021-12-16T11:57
смоленская область
общество
смоленск
алексей островский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_18aed99032a14eb4b287c364389e79a6.jpg
СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.Общение главы региона длилось немногим более двух с половиной часов. Вопросы руководителю области, кроме официальных аккаунтов в социальных сетях, можно было задать в прямом эфире радиостанции "Смоленская весна", а также с помощью видеообращения, которое предлагалось записать самостоятельно или в мобильной студии телеканала "Регион 67".По словам представителя пресс-службы, заданные губернатору вопросы касались самых различных тем – ситуации с пандемией коронавируса и вызванными ею ограничениями, проблем жилищно-коммунального хозяйства в Смоленске и районах области (отопление, благоустройство, уличное освещение), газификации населенных пунктов, социальной сферы (использования материнского капитала, строительства образовательных учреждений, оплаты труда работников здравоохранения и образования).По информации пресс-службы, трансляция прямой линии Островского в соцсетях набрала порядка 150 тысяч просмотров.
https://ria.ru/20211214/byudzhet-1763628270.html
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3419bdd1544610cfcfdeea3da9e293a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, смоленск, алексей островский