https://ria.ru/20211216/ostrovskiy-1764012248.html

Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов

Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов - РИА Новости, 16.12.2021

Глава Смоленской области провел прямую линию, ответил на 25 вопросов

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:57

2021-12-16T11:57

2021-12-16T11:57

смоленская область

общество

смоленск

алексей островский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_18aed99032a14eb4b287c364389e79a6.jpg

СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на 25 вопросов в рамках состоявшейся прямой линии с жителями региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.Общение главы региона длилось немногим более двух с половиной часов. Вопросы руководителю области, кроме официальных аккаунтов в социальных сетях, можно было задать в прямом эфире радиостанции "Смоленская весна", а также с помощью видеообращения, которое предлагалось записать самостоятельно или в мобильной студии телеканала "Регион 67".По словам представителя пресс-службы, заданные губернатору вопросы касались самых различных тем – ситуации с пандемией коронавируса и вызванными ею ограничениями, проблем жилищно-коммунального хозяйства в Смоленске и районах области (отопление, благоустройство, уличное освещение), газификации населенных пунктов, социальной сферы (использования материнского капитала, строительства образовательных учреждений, оплаты труда работников здравоохранения и образования).По информации пресс-службы, трансляция прямой линии Островского в соцсетях набрала порядка 150 тысяч просмотров.

https://ria.ru/20211214/byudzhet-1763628270.html

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, смоленск, алексей островский