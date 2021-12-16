https://ria.ru/20211216/ostanovka-1764143318.html

США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ

США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2021

США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ

Европейские страны не торопятся вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной, опасаясь перспективы прекращения поставок российского газа в ЕС на фоне РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-16T23:21

2021-12-16T23:21

2021-12-17T00:29

в мире

берлин (город)

сша

германия

северный поток — 2

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Европейские страны не торопятся вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной, опасаясь перспективы прекращения поставок российского газа в ЕС на фоне растущих энергетических цен, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Источники СМИ подчеркивают, что европейские страны переживают из-за возможного скорого решения о новых мерах, так как некоторые намного больше, чем США, зависят от импорта энергетических продуктов и других товаров из РФ.Отмечается, что США также подталкивают ФРГ согласиться остановить "Северный поток 2", но новое руководство в Берлине пока не выражало готовности к этому.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/sevpotok-1764105255.html

берлин (город)

сша

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в мире, берлин (город), сша, германия, северный поток — 2