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США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ
США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2021
США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ
Европейские страны не торопятся вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной, опасаясь перспективы прекращения поставок российского газа в ЕС на фоне РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-16T23:21
2021-12-17T00:29
в мире
берлин (город)
сша
германия
северный поток — 2
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Европейские страны не торопятся вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной, опасаясь перспективы прекращения поставок российского газа в ЕС на фоне растущих энергетических цен, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Источники СМИ подчеркивают, что европейские страны переживают из-за возможного скорого решения о новых мерах, так как некоторые намного больше, чем США, зависят от импорта энергетических продуктов и других товаров из РФ.Отмечается, что США также подталкивают ФРГ согласиться остановить "Северный поток 2", но новое руководство в Берлине пока не выражало готовности к этому.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/sevpotok-1764105255.html
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в мире, берлин (город), сша, германия, северный поток — 2
23:21 16.12.2021 (обновлено: 00:29 17.12.2021)
 
США подталкивают Германию остановить "Северный поток — 2", сообщили СМИ

Блумберг: США подталкивают Германию согласиться остановить "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Европейские страны не торопятся вводить санкции против России из-за ситуации с Украиной, опасаясь перспективы прекращения поставок российского газа в ЕС на фоне растущих энергетических цен, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Источники СМИ подчеркивают, что европейские страны переживают из-за возможного скорого решения о новых мерах, так как некоторые намного больше, чем США, зависят от импорта энергетических продуктов и других товаров из РФ.
Отмечается, что США также подталкивают ФРГ согласиться остановить "Северный поток 2", но новое руководство в Берлине пока не выражало готовности к этому.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 18:13Сказано в эфире
Насколько может затянуться сертификация "Северного потока-2"?
 
В миреБерлин (город)СШАГерманияСеверный поток — 2
 
 
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