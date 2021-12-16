Фатальная ошибка Зеленского

На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
Украинский политик Пальчевский назвал ошибкой "дрейф" Зеленского к курсу Порошенко
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, переняв идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил политик, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский.
"Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием (экс-главы офиса президента. – прим. ред.) Андрея Богдана", - заявил он.
По словам политика, Богдан, выступающий сейчас с критикой Зеленского, "заставил" того в первые шесть месяцев своей каденции "растерять всю поддержку", которая у него была. "В языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах. Проиграл", - подчеркнул Пальчевский.
При этом для решения внешнеполитических проблем Украины он предложил собрать общенациональный "круглый стол".
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев также обвинил Зеленского в обмане жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах. Он напомнил, что Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас "мигрирует" Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.
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