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Фатальная ошибка Зеленского
На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского - РИА Новости, 16.12.2021
Фатальная ошибка Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, переняв идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:44
2021-12-16T01:44
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
евгений мураев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, переняв идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил политик, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский."Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием (экс-главы офиса президента. – прим. ред.) Андрея Богдана", - заявил он.По словам политика, Богдан, выступающий сейчас с критикой Зеленского, "заставил" того в первые шесть месяцев своей каденции "растерять всю поддержку", которая у него была. "В языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах. Проиграл", - подчеркнул Пальчевский.При этом для решения внешнеполитических проблем Украины он предложил собрать общенациональный "круглый стол".Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев также обвинил Зеленского в обмане жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах. Он напомнил, что Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас "мигрирует" Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений мураев
01:44 16.12.2021
 
На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского

Украинский политик Пальчевский назвал ошибкой "дрейф" Зеленского к курсу Порошенко

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, переняв идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил политик, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский.
"Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием (экс-главы офиса президента. – прим. ред.) Андрея Богдана", - заявил он.
По словам политика, Богдан, выступающий сейчас с критикой Зеленского, "заставил" того в первые шесть месяцев своей каденции "растерять всю поддержку", которая у него была. "В языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах. Проиграл", - подчеркнул Пальчевский.
При этом для решения внешнеполитических проблем Украины он предложил собрать общенациональный "круглый стол".
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев также обвинил Зеленского в обмане жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах. Он напомнил, что Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас "мигрирует" Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвгений Мураев
 
 
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