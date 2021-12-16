https://ria.ru/20211216/oshibka-1763965810.html

Фатальная ошибка Зеленского

На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского - РИА Новости, 16.12.2021

Фатальная ошибка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, переняв идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:44

2021-12-16T01:44

2021-12-16T01:44

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

евгений мураев

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, переняв идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил политик, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский."Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием (экс-главы офиса президента. – прим. ред.) Андрея Богдана", - заявил он.По словам политика, Богдан, выступающий сейчас с критикой Зеленского, "заставил" того в первые шесть месяцев своей каденции "растерять всю поддержку", которая у него была. "В языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах. Проиграл", - подчеркнул Пальчевский.При этом для решения внешнеполитических проблем Украины он предложил собрать общенациональный "круглый стол".Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев также обвинил Зеленского в обмане жителей юго-восточной и центральной Украины, проголосовавших за него на выборах. Он напомнил, что Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас "мигрирует" Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.

https://ria.ru/20211213/partiya-1763478077.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений мураев