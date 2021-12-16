https://ria.ru/20211216/ogranicheniya-1764041353.html

В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу

В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.12.2021

В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января, сообщается на официальном... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:41

2021-12-16T13:41

2021-12-16T13:42

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

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александр осипов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЧИТА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января, сообщается на официальном портале правительства региона."В частности, кафе и рестораны открыты только до 23.00, под запретом банкеты и корпоративы (в том числе новогодние), войти в помещение можно только при предъявлении QR-кода",- говорится в сообщении.Сейчас в Забайкальском крае разрешена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций.Всем, кто работает, необходимо: проверять наличие у посетителей QR-кода сертификата вакцинации или QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, сотрудникам иметь QR-код сертификата.Образовательные организации могут проводить занятия при условии заполняемости помещений до 50%. При очном присутствии детей проводить занятия возможно, только если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесенном заболевании, родители предъявляют QR-код о вакцинации.В детские сады и школы можно зайти родителям и родственникам с QR-кодом. Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе.

https://ria.ru/20211215/ogranicheniya-1763939232.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край, коронавирусы, александр осипов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии