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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/ogranicheniya-1764041353.html
В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу
В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.12.2021
В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января, сообщается на официальном... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:41
2021-12-16T13:42
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
коронавирусы
александр осипов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЧИТА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января, сообщается на официальном портале правительства региона."В частности, кафе и рестораны открыты только до 23.00, под запретом банкеты и корпоративы (в том числе новогодние), войти в помещение можно только при предъявлении QR-кода",- говорится в сообщении.Сейчас в Забайкальском крае разрешена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций.Всем, кто работает, необходимо: проверять наличие у посетителей QR-кода сертификата вакцинации или QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, сотрудникам иметь QR-код сертификата.Образовательные организации могут проводить занятия при условии заполняемости помещений до 50%. При очном присутствии детей проводить занятия возможно, только если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесенном заболевании, родители предъявляют QR-код о вакцинации.В детские сады и школы можно зайти родителям и родственникам с QR-кодом. Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе.
https://ria.ru/20211215/ogranicheniya-1763939232.html
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общество, забайкальский край, коронавирусы, александр осипов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:41 16.12.2021 (обновлено: 13:42 16.12.2021)
 
В Забайкалье продлили ограничения по коронавирусу

В Забайкальском крае продлили ограничения по коронавирусу до 15 января

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧИТА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 15 января, сообщается на официальном портале правительства региона.
"В частности, кафе и рестораны открыты только до 23.00, под запретом банкеты и корпоративы (в том числе новогодние), войти в помещение можно только при предъявлении QR-кода",- говорится в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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Сейчас в Забайкальском крае разрешена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций.
Всем, кто работает, необходимо: проверять наличие у посетителей QR-кода сертификата вакцинации или QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, сотрудникам иметь QR-код сертификата.
Образовательные организации могут проводить занятия при условии заполняемости помещений до 50%. При очном присутствии детей проводить занятия возможно, только если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесенном заболевании, родители предъявляют QR-код о вакцинации.
В детские сады и школы можно зайти родителям и родственникам с QR-кодом. Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе.
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Распространение коронавирусаОбществоЗабайкальский крайКоронавирусыАлександр ОсиповКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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