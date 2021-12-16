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Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями
Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями - РИА Новости, 16.12.2021
Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями
Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:43
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом разделе "Карта эмоций". Рейтинг составлен на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Наиболее позитивными в своих реакциях в Одноклассниках были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они лидировали все четыре квартала этого года. ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и негативных комментариев. ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:В рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.В этом году одними из самых обсуждаемых тем стали: "Евровидение", Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС.
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общество, одноклассники
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом разделе "Карта эмоций"
. Рейтинг составлен на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году.
Наиболее позитивными в своих реакциях в Одноклассниках были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они лидировали все четыре квартала этого года.
ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:
1Забайкальский край
2Республика Татарстан
3Республика Башкортостан
4Алтайский край
5Хабаровский край
6Санкт-Петербург
7Воронежская область
8Новосибирская область
9Иркутская область
10Свердловская область
Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и негативных комментариев.
ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:
1Кемеровская область
2Волгоградская область
3Приморский край
4Красноярский край
5Пермский край
6Саратовская область
7Ставропольский край
8Челябинская область
9Самарская область
10Краснодарский край
В рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.
В этом году одними из самых обсуждаемых тем стали: "Евровидение", Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС.