https://ria.ru/20211216/odnoklassniki-1764025571.html

Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями

Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями - РИА Новости, 16.12.2021

Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями

Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:43

2021-12-16T12:43

2021-12-16T12:43

общество

одноклассники

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом разделе "Карта эмоций". Рейтинг составлен на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Наиболее позитивными в своих реакциях в Одноклассниках были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они лидировали все четыре квартала этого года. ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и негативных комментариев. ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:В рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.В этом году одними из самых обсуждаемых тем стали: "Евровидение", Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС.

https://ria.ru/20211208/obsuzhdeniya-1762676531.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, одноклассники