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Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями
Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями - РИА Новости, 16.12.2021
Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями
Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:43
2021-12-16T12:43
общество
одноклассники
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом разделе "Карта эмоций". Рейтинг составлен на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Наиболее позитивными в своих реакциях в Одноклассниках были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они лидировали все четыре квартала этого года. ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и негативных комментариев. ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:В рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.В этом году одними из самых обсуждаемых тем стали: "Евровидение", Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС.
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60
общество, одноклассники
12:43 16.12.2021
 

Одноклассники назвали регионы России с самыми доброжелательными жителями

© Depositphotos / fizkesБабушка с внучкой
Бабушка с внучкой - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / fizkes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одноклассники представили рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Результатом соцсеть поделилась на сайте с итогами года в новом разделе "Карта эмоций". Рейтинг составлен на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году.
Наиболее позитивными в своих реакциях в Одноклассниках были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они лидировали все четыре квартала этого года.
ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:
  1. 1
    Забайкальский край
  2. 2
    Республика Татарстан
  3. 3
    Республика Башкортостан
  4. 4
    Алтайский край
  5. 5
    Хабаровский край
  6. 6
    Санкт-Петербург
  7. 7
    Воронежская область
  8. 8
    Новосибирская область
  9. 9
    Иркутская область
  10. 10
    Свердловская область
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 05:17
"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые среди пользователей темы года
Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и негативных комментариев.
ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:
  1. 1
    Кемеровская область
  2. 2
    Волгоградская область
  3. 3
    Приморский край
  4. 4
    Красноярский край
  5. 5
    Пермский край
  6. 6
    Саратовская область
  7. 7
    Ставропольский край
  8. 8
    Челябинская область
  9. 9
    Самарская область
  10. 10
    Краснодарский край
В рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6 строчку. Москва приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.
В этом году одними из самых обсуждаемых тем стали: "Евровидение", Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС.
 
ОбществоОдноклассники
 
 
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