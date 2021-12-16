https://ria.ru/20211216/obstanovka-1764057107.html
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки - РИА Новости, 16.12.2021
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки
Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:53
2021-12-16T14:53
2021-12-16T15:04
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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мария захарова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 дек - РИА Новости. Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, нато, мария захарова
14:53 16.12.2021 (обновлено: 15:04 16.12.2021)
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки
МИД предложил НАТО конкретные меры для предотвращения дальнейшего нагревания обстановки