https://ria.ru/20211216/obstanovka-1764057107.html

МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки

МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки - РИА Новости, 16.12.2021

МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки

Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:53

2021-12-16T14:53

2021-12-16T15:04

в мире

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

нато

мария захарова

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 дек - РИА Новости. Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20211216/peregovory-1764026189.html

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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, нато, мария захарова