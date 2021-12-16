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МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки - РИА Новости, 16.12.2021
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки
Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:53
2021-12-16T15:04
в мире
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
нато
мария захарова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 дек - РИА Новости. Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, нато, мария захарова
14:53 16.12.2021 (обновлено: 15:04 16.12.2021)
 
МИД предложил НАТО меры для предотвращения нагревания обстановки

МИД предложил НАТО конкретные меры для предотвращения дальнейшего нагревания обстановки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 дек - РИА Новости. Москва в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 12:44
Россия готова к переговорам с США по проектам о безопасности, заявил Песков
 
В миреМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАНАТОМария Захарова
 
 
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