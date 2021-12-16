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Для кого обмен рублей на доллары обернется убытком
Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары - РИА Новости, 16.12.2021
Для кого обмен рублей на доллары обернется убытком
Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T02:17
2021-12-16T02:17
экономика
рубль
доллар
россия
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.При этом, по его словам, если у вас впереди траты в рублях, то лучше не покупать на эти средства доллары. Если финансовая цель – инвестировать, то нужно определиться с горизонтом вложений. Более длинные инвестиции потребуют от вас больше долларов.
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экономика, рубль, доллар, россия, бкс мир инвестиций
02:17 16.12.2021
 
Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары

Аналитик Сосновский посоветовал не покупать доллары тем, кому предстоят траты в рублях

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина у входа в обменный пункт валют
Мужчина у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"Многие считают, что хранить "деньги в деньгах" (например, купить доллары) – это уже инвестиция. Это не так. Курс валют достаточно непредсказуем, а главное – доллар, рубль или любая другая валюта не способна сама увеличивать свою стоимость, в отличии от компаний реального бизнеса, акции и облигации которых можно купить на фондовом рынке", — отметил эксперт.
При этом, по его словам, если у вас впереди траты в рублях, то лучше не покупать на эти средства доллары. Если финансовая цель – инвестировать, то нужно определиться с горизонтом вложений. Более длинные инвестиции потребуют от вас больше долларов.
 
ЭкономикаРубльДолларРоссияБКС Мир инвестиций
 
 
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