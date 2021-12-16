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Для кого обмен рублей на доллары обернется убытком

Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары - РИА Новости, 16.12.2021

Для кого обмен рублей на доллары обернется убытком

Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T02:17

2021-12-16T02:17

2021-12-16T02:17

экономика

рубль

доллар

россия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.При этом, по его словам, если у вас впереди траты в рублях, то лучше не покупать на эти средства доллары. Если финансовая цель – инвестировать, то нужно определиться с горизонтом вложений. Более длинные инвестиции потребуют от вас больше долларов.

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экономика, рубль, доллар, россия, бкс мир инвестиций