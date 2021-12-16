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Для кого обмен рублей на доллары обернется убытком
Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары - РИА Новости, 16.12.2021
Для кого обмен рублей на доллары обернется убытком
Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T02:17
2021-12-16T02:17
2021-12-16T02:17
экономика
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доллар
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бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перед тем как обменять рубли на доллары нужно определиться с финансовой целью операции, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.При этом, по его словам, если у вас впереди траты в рублях, то лучше не покупать на эти средства доллары. Если финансовая цель – инвестировать, то нужно определиться с горизонтом вложений. Более длинные инвестиции потребуют от вас больше долларов.
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экономика, рубль, доллар, россия, бкс мир инвестиций
Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
Аналитик Сосновский посоветовал не покупать доллары тем, кому предстоят траты в рублях