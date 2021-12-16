https://ria.ru/20211216/obespokoennost-1763969881.html

СМИ: Пентагон обеспокоен наращиванием военной мощи КНР на границе с Индией

СМИ: Пентагон обеспокоен наращиванием военной мощи КНР на границе с Индией - РИА Новости, 16.12.2021

СМИ: Пентагон обеспокоен наращиванием военной мощи КНР на границе с Индией

Министерство обороны США обеспокоено дальнейшим наращиванием военной мощи КНР рядом с демаркационной линией в районе Гималаев, которая отделяет ее от Индии,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T04:40

2021-12-16T04:40

2021-12-16T04:40

в мире

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министерство обороны сша

кашмир

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство обороны США обеспокоено дальнейшим наращиванием военной мощи КНР рядом с демаркационной линией в районе Гималаев, которая отделяет ее от Индии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, пожелавшее остаться неизвестным.По данным журнала, Пекин в прошлом месяце разместил в этом районе стратегические бомбардировщики."За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать", - говорится в сообщении издания.Однако, как отмечает журнал, на данный момент непонятно, собираются ли госдепартамент или Пентагон направить больше вооружений и оборудования в Индию. Согласно чиновникам, Вашингтон "взаимодействует на всех уровнях" с Нью-Дели.По словам индийского должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным, США стали более активно делиться с Индией разведданными относительно действий Китая.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В начале февраля этого года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.

https://ria.ru/20211011/trudnosti-1753939669.html

https://ria.ru/20211203/indiya-1761955523.html

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в мире, сша, индия, китай, министерство обороны сша, кашмир