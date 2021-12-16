https://ria.ru/20211216/neft-1764055279.html

Нефть подорожала более чем на процент

Нефть подорожала более чем на процент - РИА Новости, 16.12.2021

Нефть подорожала более чем на процент

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в четверг днем на волне оптимизма, накрывшей мировые биржевые рынки после заседания Федеральной резервной системы... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:45

2021-12-16T14:45

2021-12-16T14:45

экономика

сша

brent

федеральная резервная система сша

минэнерго сша

цены на нефть

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в четверг днем на волне оптимизма, накрывшей мировые биржевые рынки после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,31%, до 74,85 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 71,86 доллара.Нефть начала дорожать ещё с утра, когда участники торгов оценивали статистику минэнерго США. По данным министерства, запасы нефти за минувшую неделю снизились в стране на 4,6 миллиона баррелей, до 428,3 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали снижения показателя лишь на 2,1 миллиона баррелей.А затем и общий оптимизм относительно перспектив развития мировой экономики затронул и нефтяной рынок, так как спрос на это сырье в условиях роста экономики увеличивается, благодаря чему рост котировок усилился.Инвесторы по всему миру оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая не преподнесла сюрпризов с точки зрения неожиданных монетарных мер и при этом повысила прогноз роста ВВП страны.На фондовых рынках по всему миру также наблюдается оптимизм. Рынки восприняли действия ФРС как свидетельство устойчивости экономики даже в условиях распространения очередного коронавирусного штамма.

https://ria.ru/20211215/neft-1763831922.html

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экономика, сша, brent, федеральная резервная система сша, минэнерго сша, цены на нефть