https://ria.ru/20211216/nato-1764098927.html

Столтенберг не ответил Зеленскому, когда Украина станет членом НАТО

Столтенберг не ответил Зеленскому, когда Украина станет членом НАТО - РИА Новости, 16.12.2021

Столтенберг не ответил Зеленскому, когда Украина станет членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО, однако конкретных строков ему не назвали,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:46

2021-12-16T17:46

2021-12-16T19:33

в мире

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нато

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йенс столтенберг

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО, однако конкретных строков ему не назвали, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Зеленский и Столтенберг в четверг провели встречу в Брюсселе. По итогам переговоров Зеленский заявил, что единой позиции тридцати государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, но курс страны на членство в альянсе остается неизменным. При этом Столтенберг рассчитывает, что новая стратегическая концепция подтвердит важность таких партнеров, как Украина и их право на вступление в альянс."Единственный недостаток, скажу честно, год, когда Украина станет членом НАТО, нам не назвали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО – это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. По его словам, генсек НАТО занимает принципиальную позицию в этом вопросе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763649663.html

https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html

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в мире, украина, нато, мид украины, йенс столтенберг, владимир зеленский, дмитрий кулеба