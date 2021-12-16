17:46 16.12.2021 (обновлено: 19:33 16.12.2021)
Столтенберг не ответил Зеленскому, когда Украина станет членом НАТО
Глава МИД Кулеба: Столтенберг не ответил Зеленскому, когда Украина войдет в НАТО
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО, однако конкретных строков ему не назвали, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Зеленский и Столтенберг в четверг провели встречу в Брюсселе. По итогам переговоров Зеленский заявил, что единой позиции тридцати государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи пока нет, но курс страны на членство в альянсе остается неизменным. При этом Столтенберг рассчитывает, что новая стратегическая концепция подтвердит важность таких партнеров, как Украина и их право на вступление в альянс.
"Единственный недостаток, скажу честно, год, когда Украина станет членом НАТО, нам не назвали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО – это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. По его словам, генсек НАТО занимает принципиальную позицию в этом вопросе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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