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В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 16.12.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:49
2021-12-16T09:49
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР сообщали об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 12 мин, также вели огонь из гранатометов.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211215/obstrel-1763784081.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:49 16.12.2021
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки

Представительство ДНР в СЦКК заявило о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 10:07
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 12 мин, также вели огонь из гранатометов.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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