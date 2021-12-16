https://ria.ru/20211216/narushenie-1763984209.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки

В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 16.12.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:49

2021-12-16T09:49

2021-12-16T09:49

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР сообщали об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 12 мин, также вели огонь из гранатометов.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211215/obstrel-1763784081.html

https://ria.ru/20211214/tanki-1763720255.html

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр