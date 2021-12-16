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Суд продлил арест обвиняемым в нападении на семью в Новых Ватутинках

Суд продлил арест обвиняемым в нападении на семью в Новых Ватутинках - РИА Новости, 16.12.2021

Суд продлил арест обвиняемым в нападении на семью в Новых Ватутинках

Суд продлил четверым напавшим на мужчину с ребенком в новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:54

2021-12-16T18:54

2021-12-16T19:11

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новая москва

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд продлил четверым напавшим на мужчину с ребенком в новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля, сообщает столичная прокуратура.В ноябре Щербинский суд столицы заключил под стражу до 5 января четырех молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство мужчины с ребенком в Новых Ватутинках."С учетом позиции прокуратуры Москвы суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки: четверо молодых людей напали на двух других, один из которых был с маленьким ребенком. Видеокадры с места ЧП быстро облетели рунет и вызвали бурную реакцию.Впоследствии отец ребенка рассказал, что драка началась "на ровном месте" – агрессивная компания зацепила его друга плечом, а впоследствии нападавшие намеренно ударили его ребенка по щеке. Друг мужчины со своей стороны заявил, что его пытались несколько раз зарезать.Как пояснял адвокат одного из обвиняемых, задержанные называют потерпевшего зачинщиком конфликта. При этом после вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина им утяжелили статью – вместо хулиганства они теперь обвиняются в покушении на убийство.

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