https://ria.ru/20211216/musor-1764020076.html

Власти Подмосковья сообщили о решении проблемы с вывозом мусора в СНТ

Власти Подмосковья сообщили о решении проблемы с вывозом мусора в СНТ - РИА Новости, 16.12.2021

Власти Подмосковья сообщили о решении проблемы с вывозом мусора в СНТ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил, что проблема с вывозом мусора с территории СНТ региона решена. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:23

2021-12-16T12:23

2021-12-16T12:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жкх

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КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил, что проблема с вывозом мусора с территории СНТ региона решена.В конце прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что решение проблемы вывоза мусора из частного сектора будет одной из основных задач региона в 2021 году.Велиховский отметил, что основными трудностями с вывозом мусора с СНТ в прошлом году стал рост темпа накопления отходов ввиду того, что в загородные дома переехало около 3 миллионов жителей Москвы из-за чего создалась большая нагрузка на региональных операторов."Мы провели огромную работу, наладили графики вывоза отходов, сделали обязательную фиксацию. На сегодняшний день доля невывоза по всей Московсой области составляет 0,5-1%, а по ИЖС еще меньше. Поэтом можно говорить, что проблема решена", - сказал Велиховский на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211216/podmoskove-1764011940.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх