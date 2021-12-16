Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/ms-21-300-1763981397.html
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет - РИА Новости, 16.12.2021
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
В России в рамках контрольных испытаний успешно прошел первый тренировочный полет МС-21-300. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:26
2021-12-16T10:10
общество
жуковский
иркутск
мс-21-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742073677_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f3cedd349e42446eb2b4c2a3f9b1fe60.jpg
ИРКУТСК, 16 дек — РИА Новости. В России в рамках контрольных испытаний успешно прошел первый тренировочный полет МС-21-300.Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования.МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, проект ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). В разработке находятся две версии: МС-21-300 на 163-211 посадочных мест и МС-21-200 на 132-165 посадочных мест.В конце ноября МС-21-300 перевели из цеха сборки в летно-испытательное подразделение. Сертификация должна завершиться до конца года, в 2022-м борт могут запустить в серию. Эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/samolet-1743443246.html
жуковский
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742073677_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6d7b11728074ae4e4a87fa81827653ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жуковский, иркутск, мс-21-300
09:26 16.12.2021 (обновлено: 10:10 16.12.2021)
 
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет

Авиалайнер МС-21-300 успешно приземлился в Иркутске во время первого тренировочного полета

© РИА Новости / Андрей КоцСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Андрей Коц
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 дек — РИА Новости. В России в рамках контрольных испытаний успешно прошел первый тренировочный полет МС-21-300.
"Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четырех тысяч километров, приземлился в Иркутске", — сообщила в Instagram пресс-служба принимающей воздушной гавани.
Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, проект ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). В разработке находятся две версии: МС-21-300 на 163-211 посадочных мест и МС-21-200 на 132-165 посадочных мест.
В конце ноября МС-21-300 перевели из цеха сборки в летно-испытательное подразделение. Сертификация должна завершиться до конца года, в 2022-м борт могут запустить в серию. Эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".
Макет пассажирского самолета МС-21-310 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 14:23Сказано в эфире
Авиаэксперт назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
 
ОбществоЖуковскийИркутскМС-21-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма