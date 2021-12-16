https://ria.ru/20211216/ms-21-300-1763981397.html
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет - РИА Новости, 16.12.2021
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
В России в рамках контрольных испытаний успешно прошел первый тренировочный полет МС-21-300. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:26
2021-12-16T09:26
2021-12-16T10:10
общество
жуковский
иркутск
мс-21-300
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ИРКУТСК, 16 дек — РИА Новости. В России в рамках контрольных испытаний успешно прошел первый тренировочный полет МС-21-300.Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования.МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, проект ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). В разработке находятся две версии: МС-21-300 на 163-211 посадочных мест и МС-21-200 на 132-165 посадочных мест.В конце ноября МС-21-300 перевели из цеха сборки в летно-испытательное подразделение. Сертификация должна завершиться до конца года, в 2022-м борт могут запустить в серию. Эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/samolet-1743443246.html
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общество, жуковский, иркутск, мс-21-300
09:26 16.12.2021 (обновлено: 10:10 16.12.2021)
Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
Авиалайнер МС-21-300 успешно приземлился в Иркутске во время первого тренировочного полета