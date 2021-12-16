https://ria.ru/20211216/moskva-1763974436.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.12.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Оттепель до плюс 3, осадки и слякоть ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:01

2021-12-16T08:01

2021-12-16T08:03

общество

москва

погода

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оттепель до плюс 3, осадки и слякоть ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится теплым сектором североатлантического циклона, поэтому будет облачно, временами осадки в разной фазе, причем это и снег, и мокрый снег, и вечером может быть дождь. Количество осадков от 3 до 6 мм, это умеренные осадки, но довольно хорошие, с учётом дождя можно промокнуть. И оттепелью с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы, в Москве - плюс 1-3, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4. Под ногами будет настоящая слякоть", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761190930.html

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общество, москва, погода