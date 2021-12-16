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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Оттепель до плюс 3, осадки и слякоть ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:01
2021-12-16T08:03
общество
москва
погода
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оттепель до плюс 3, осадки и слякоть ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится теплым сектором североатлантического циклона, поэтому будет облачно, временами осадки в разной фазе, причем это и снег, и мокрый снег, и вечером может быть дождь. Количество осадков от 3 до 6 мм, это умеренные осадки, но довольно хорошие, с учётом дождя можно промокнуть. И оттепелью с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы, в Москве - плюс 1-3, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4. Под ногами будет настоящая слякоть", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода
08:01 16.12.2021 (обновлено: 08:03 16.12.2021)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидается оттепель и до трех градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оттепель до плюс 3, осадки и слякоть ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится теплым сектором североатлантического циклона, поэтому будет облачно, временами осадки в разной фазе, причем это и снег, и мокрый снег, и вечером может быть дождь. Количество осадков от 3 до 6 мм, это умеренные осадки, но довольно хорошие, с учётом дождя можно промокнуть. И оттепелью с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы, в Москве - плюс 1-3, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4. Под ногами будет настоящая слякоть", - рассказал Тишковец.
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