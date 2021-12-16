https://ria.ru/20211216/moshenniki-1763969178.html
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма - РИА Новости, 16.12.2021
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма
Раздражение является главным мотивом, побуждающим россиян открывать мошеннические письма, и на него чаще всего ориентируются аферисты; также в тройку чувств,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:47
2021-12-16T03:47
2021-12-16T04:02
общество
технологии
коронавирус covid-19
сбер
евгений волошин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раздражение является главным мотивом, побуждающим россиян открывать мошеннические письма, и на него чаще всего ориентируются аферисты; также в тройку чувств, делающих людей жертвами интернет-злоумышленников, входят невнимательность и любопытство, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE (дочерняя структура "Сбера")."Самыми популярными чувствами остаются раздражение - 50,2% писем, невнимательность - 43,3% писем и любопытство - 38,6% атак", - заявила компания по итогам исследования, которое выявило мотивы, побуждающие россиян открывать мошеннические письма.К примеру, письма, провоцирующие раздражение, "информируют" получателя о подключении в банке нового ненужного ему сервиса. Атаки, направленные на любопытство, побуждают жертву проверить график отключения горячей воды на "государственном портале".Мошеннические сообщения, направленные на невнимательность, в свою очередь, содержат информацию, на которую жертва не обращает внимания в повседневной рутине. К примеру, уведомления о необходимости сменить пароль в электронной почте, стриминговом сервисе или социальных сетях."Примечательно, что жадность остается далеко не в топе самых уязвимых мотивов. Она побуждает только 34% людей открывать фишинговые письма", - отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.При этом письма, направленные на авторитетность источника и срочность, в среднем открывают около 30% людей. Волошин добавил, что страх оказался самым непопулярным мотивом открыть мошенническое письмо. "Только 21,3% "пугающих" сообщений в электронной почте становится причиной возможной компрометации жертвы", - говорится в исследовании.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/sotsset-1761862800.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, технологии, коронавирус covid-19, сбер, евгений волошин
03:47 16.12.2021 (обновлено: 04:02 16.12.2021)
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма
Исследование BI.ZONE показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Раздражение является главным мотивом, побуждающим россиян открывать мошеннические письма, и на него чаще всего ориентируются аферисты; также в тройку чувств, делающих людей жертвами интернет-злоумышленников, входят невнимательность и любопытство, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE (дочерняя структура "Сбера
").
"Самыми популярными чувствами остаются раздражение - 50,2% писем, невнимательность - 43,3% писем и любопытство - 38,6% атак", - заявила компания по итогам исследования, которое выявило мотивы, побуждающие россиян открывать мошеннические письма.
К примеру, письма, провоцирующие раздражение, "информируют" получателя о подключении в банке нового ненужного ему сервиса. Атаки, направленные на любопытство, побуждают жертву проверить график отключения горячей воды на "государственном портале".
Мошеннические сообщения, направленные на невнимательность, в свою очередь, содержат информацию, на которую жертва не обращает внимания в повседневной рутине. К примеру, уведомления о необходимости сменить пароль в электронной почте, стриминговом сервисе или социальных сетях.
"Примечательно, что жадность остается далеко не в топе самых уязвимых мотивов. Она побуждает только 34% людей открывать фишинговые письма", - отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин
.
При этом письма, направленные на авторитетность источника и срочность, в среднем открывают около 30% людей. Волошин добавил, что страх оказался самым непопулярным мотивом открыть мошенническое письмо. "Только 21,3% "пугающих" сообщений в электронной почте становится причиной возможной компрометации жертвы", - говорится в исследовании.