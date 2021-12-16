Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/moshenniki-1763969178.html
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма - РИА Новости, 16.12.2021
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма
Раздражение является главным мотивом, побуждающим россиян открывать мошеннические письма, и на него чаще всего ориентируются аферисты; также в тройку чувств,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:47
2021-12-16T04:02
общество
технологии
коронавирус covid-19
сбер
евгений волошин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/04/1473180451_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_225b9486adc4cbc111a4c6d0a7bf1e5a.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раздражение является главным мотивом, побуждающим россиян открывать мошеннические письма, и на него чаще всего ориентируются аферисты; также в тройку чувств, делающих людей жертвами интернет-злоумышленников, входят невнимательность и любопытство, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE (дочерняя структура "Сбера")."Самыми популярными чувствами остаются раздражение - 50,2% писем, невнимательность - 43,3% писем и любопытство - 38,6% атак", - заявила компания по итогам исследования, которое выявило мотивы, побуждающие россиян открывать мошеннические письма.К примеру, письма, провоцирующие раздражение, "информируют" получателя о подключении в банке нового ненужного ему сервиса. Атаки, направленные на любопытство, побуждают жертву проверить график отключения горячей воды на "государственном портале".Мошеннические сообщения, направленные на невнимательность, в свою очередь, содержат информацию, на которую жертва не обращает внимания в повседневной рутине. К примеру, уведомления о необходимости сменить пароль в электронной почте, стриминговом сервисе или социальных сетях."Примечательно, что жадность остается далеко не в топе самых уязвимых мотивов. Она побуждает только 34% людей открывать фишинговые письма", - отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.При этом письма, направленные на авторитетность источника и срочность, в среднем открывают около 30% людей. Волошин добавил, что страх оказался самым непопулярным мотивом открыть мошенническое письмо. "Только 21,3% "пугающих" сообщений в электронной почте становится причиной возможной компрометации жертвы", - говорится в исследовании.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/sotsset-1761862800.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/04/1473180451_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ab83ef6885d5055a54ea02333b96f821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, коронавирус covid-19, сбер, евгений волошин
03:47 16.12.2021 (обновлено: 04:02 16.12.2021)
 
Исследование показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма

Исследование BI.ZONE показало, какие люди чаще всего открывают мошеннические письма

© Fotolia / Feng YuСпам
Спам - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Fotolia / Feng Yu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Раздражение является главным мотивом, побуждающим россиян открывать мошеннические письма, и на него чаще всего ориентируются аферисты; также в тройку чувств, делающих людей жертвами интернет-злоумышленников, входят невнимательность и любопытство, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE (дочерняя структура "Сбера").
"Самыми популярными чувствами остаются раздражение - 50,2% писем, невнимательность - 43,3% писем и любопытство - 38,6% атак", - заявила компания по итогам исследования, которое выявило мотивы, побуждающие россиян открывать мошеннические письма.
К примеру, письма, провоцирующие раздражение, "информируют" получателя о подключении в банке нового ненужного ему сервиса. Атаки, направленные на любопытство, побуждают жертву проверить график отключения горячей воды на "государственном портале".
Мошеннические сообщения, направленные на невнимательность, в свою очередь, содержат информацию, на которую жертва не обращает внимания в повседневной рутине. К примеру, уведомления о необходимости сменить пароль в электронной почте, стриминговом сервисе или социальных сетях.
"Примечательно, что жадность остается далеко не в топе самых уязвимых мотивов. Она побуждает только 34% людей открывать фишинговые письма", - отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
При этом письма, направленные на авторитетность источника и срочность, в среднем открывают около 30% людей. Волошин добавил, что страх оказался самым непопулярным мотивом открыть мошенническое письмо. "Только 21,3% "пугающих" сообщений в электронной почте становится причиной возможной компрометации жертвы", - говорится в исследовании.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 04:00Сказано в эфире
Эксперт назвал основные методы, которыми мошенники пользуются в соцсетях
 
ОбществоТехнологииКоронавирус COVID-19СберЕвгений Волошин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма