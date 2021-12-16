https://ria.ru/20211216/mordoviya-1764126661.html

В Минстрое оценили работу по созданию комфортной городской среды в Мордовии

В Минстрое оценили работу по созданию комфортной городской среды в Мордовии - РИА Новости, 16.12.2021

В Минстрое оценили работу по созданию комфортной городской среды в Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в республике,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:33

2021-12-16T20:33

2021-12-16T20:33

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в республике, сообщает пресс-служба главы региона.Рабочая встреча состоялась в четверг в Москве."В Республике Мордовия ведется активная работа по созданию благоприятной среды для жизни и отдыха граждан. В 2021 году благоустроено 85 общественных и дворовых территорий, которые создают новый облик городов в регионе. В Мордовии также ведется работа по реализации трех проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды", - цитирует пресс-служба слова Файзуллина.По федеральному проекту "Чистая вода" завершено строительство водозабора №2 в рабочем поселке Чамзинка, что позволит улучшить качество питьевой воды для жителей района.Файзуллин также отметил важность строительства нового жилья и расселения граждан из аварийного жилищного фонда - работа в этом направлении будет продолжена.

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общество, москва, республика мордовия, артем здунов, россия