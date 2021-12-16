https://ria.ru/20211216/mitropolit-1764015436.html

Митрополит Иларион: христиане могут потерять Иерусалим

Митрополит Иларион: христиане могут потерять Иерусалим - РИА Новости, 16.12.2021

Митрополит Иларион: христиане могут потерять Иерусалим

В декабре иерусалимские христиане провели акцию протеста у Яффских ворот Старого города, опасаясь, что "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:00

2021-12-16T13:00

2021-12-16T13:08

иерусалим

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

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интервью - религия и мировоззрение

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В декабре иерусалимские христиане провели акцию протеста у Яффских ворот Старого города, опасаясь, что "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована. После этого главы церквей Иерусалима выступили с совместным заявлением: они назвали местные власти неспособным защитить христиан от радикалов, нападающих на священников и оскверняющих святыни. Отношение Русской православной церкви к предрождественским событиям в Иерусалиме и межконфессиональную обстановку в городе корреспондент РИА Новости обсудил с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым).– Владыка, в Иерусалиме по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила недавно прошла акция в защиту христианского присутствия на Святой Земле. А спустя несколько дней главы христианских церквей Иерусалима выступили с совместным заявлением на эту же тему. С чем связана такая обеспокоенность?– Иерусалим – уникальный город, священный для трех религий. За обладание им на протяжении веков велись многие войны, было много борьбы и вражды. Но итогом этого сложного процесса стала не победа одной из сторон, а установление некоего баланса сил. Он выстрадан поколениями, и его нарушение может привести к тяжелым последствиям.Исторически Иерусалим делится на кварталы: христианский, мусульманский и иудейский. Иерусалимский патриархат уже много лет пытается оспорить незаконную продажу одной из радикальных групп принадлежащих ему объектов недвижимости в христианском квартале у Яффских ворот. Фактически речь идет не только о возможной потере свободного доступа к Гробу Господню, путь к которому открывается у Яффских ворот, но и об угрозе христианскому присутствию в Иерусалиме.– Как это может сказаться на балансе вероисповеданий в городе?– Это очень опасная тенденция, которая может привести к утрате статуса-кво и постепенному вытеснению христиан из города, который является колыбелью христианства. Это общая проблема для всех христиан, не только православных. Вот почему блаженнейшего патриарха Феофила поддержали главы всех христианских церквей Святой Земли.– Насколько эти изменения и угрозы, о которых вы говорите, могут коснуться России и Русской православной церкви?– Иерусалимская и Русская церкви занимают соседние места в диптихе: Иерусалимская занимает в нем четвертое место, а Русская – пятое. Но близость наших церквей объясняется, конечно, не этим, а тем, что на Руси всегда с особым почитанием относились к Иерусалимской церкви, которая была основана самой первой и является матерью всех Церквей, и, конечно, к святыням, связанным с земной жизнью Господа Иисуса Христа, бережным хранителем которых на протяжении веков была и остается Иерусалимская церковь.Традиция паломничества на Святую Землю возникла на Руси практически одновременно с принятием христианства. На протяжении столетий многие наши предки стремились попасть в Иерусалим, поклониться Гробу Господню, посетить святые места. Правители России всегда считали своим долгом помогать сохранению христианских святынь.– Разделяют ли в Русской церкви тревогу христиан Иерусалима?– Нынешняя угроза присутствию христиан на Святой Земле не может не вызывать беспокойства в Русской церкви. Мы полностью разделяем обеспокоенность Иерусалимского патриарха и вместе с ним призываем израильские власти сделать все возможное для защиты христианской общины Иерусалима, откликнуться на призыв глав церквей Святой Земли о создании особой христианской зоны культурного наследия в Старом городе, для сохранения уникального своеобразия христианского квартала.

https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html

https://ria.ru/20210522/rpts-1733460886.html

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иерусалим, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия, интервью - религия и мировоззрение